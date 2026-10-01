Ebu Hanzala'nın sohbetine katılan polis görevi için 'fetva' istedi

Emniyet teşkilatında görevli olduğunu belirten bir polisin, mesleğinin meşruiyetini babası Gaffar Okkan suikastından hüküm giyen, kendisi ise IŞİD soruşturmalarından yargılanan Halis Bayancuk'a danışması devletin güvenlik zincirindeki zaafı gözler önüne serdi. 15 Temmuz tecrübesine işaret eden kamuoyu "Bu polis yarın kimin emrini dinleyecek?" sorusunu yöneltirken, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı konuya dair sessizliğini koruyor.

"KENDİNE HELAL BİR RIZIK KAPISI ARA"

Sosyal medyada yayımlanan video kaydında, aktif görevde polis memuru olduğunu söyleyen bir şahıs, "Tevhid ve Sünnet Cemaati" adlı Selefi yapılanmanın lideri olan ve "Ebu Hanzala" kod adıyla bilinen Halis Bayancuk'un sohbetine katıldı. Söz konusu memur, Bayancuk'a polislik mesleğinin İslam dinine göre caiz olup olmadığını sordu.

Bayancuk, emniyet personeline şu yanıtı verdi:

"Benim sana tavsiyem; kendine helal bir rızık kapısı ara, Allah'ın razı olduğu safta yer al, vicdanını yaralayan yerin içerisinde yer alma. Benim sana tavsiyem budur Abdurrahman kardeşim."

Polis memuru ise Bayancuk'a, "Allah razı olsun, sağ olun" diyerek karşılık verdi. Kayıt, Bayancuk'a yakın sosyal medya çevrelerince "Polise nasihat" başlığı altında servis edildi. Görüntülerdeki kişinin teşkilat bünyesinde halen görev yapıp yapmadığına ilişkin resmi makamlar herhangi bir açıklama yapılmadı.

15 TEMMUZ HATIRLATMASI: SIRALI AMİR Mİ, CEMAAT LİDERİ Mİ?

Kolluk kuvveti mensubu bir personelin üniformasının ve görevinin meşruiyetini devlet hiyerarşisi dışındaki bir isimde aramasının doğurduğu tehlikeye dikkat çeken kamuoyu, emir-komuta zincirinin işleyişini sorguladı.

Görev yaptığı kurumun varlığını tartışmaya açan bir polisin tutumuna tepki gösteren yurttaşlar, "Yarın bir görev tevdi edildiğinde sıralı amirlerini mi dinler, yoksa böyle hayati bir soruyu yönelttiği cemaat ya da dini çevrenin liderini mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Güvenlik bürokrasisinde geçmişte yaşanan kadrolaşmaların ve 15 Temmuz darbe girişiminin altı çizilerek, silahlı kamu görevlilerinin dini yapılara olan sadakatinin Türkiye'ye ödettiği ağır bedeller bir kez daha hatırlatıldı.

POLİSİN AKIL DANIŞTIĞI BAYANCUK KİMDİR?

Polis memurunun karşısında fetva aradığı Halis Bayancuk, geçmişte terör örgütü IŞİD'in "Türkiye emiri" olduğu iddiasıyla 4 defa tutuklanıp serbest bırakıldı. "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Bayancuk, 10 Temmuz 2023'te tahliye edildi.

Kasım 2024'te iktidara yakın Akit TV canlı yayınına çıkarılan Bayancuk, cuma namazı kılmadıklarını ifade ederek "Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır" dedi.

Bayancuk aynı yayında IŞİD'i 2013 yılına kadar desteklediğini şu sözlerle itiraf etti:

"O 2013 dönemine kadar olan dönem var. Bir de IŞİD'in kendisini halife ilan ettiği, diğer bütün yapılardan ayrıştığı ve hepsine savaş açmış olduğu bir dönem var. Bu birinci dönem için söylüyorsanız, ister IŞİD ister başkası; Amerika'nın işgaline karşı kim direnmişse ben onu destekçisiyim. Kim? Ona dua ederim. Derim ki; Allah azze ve celle ona yardım etsin, Amerikalılara karşı galip getirsin."

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı hedef alan Bayancuk, "100 sene önce emanete ihanette bulundular. 100 sene önce bize giydirilen bütün anayasalar deli gömleğidir. Bizi yöneten yasaların İslamla alakası yoktur. Bu bizim suçumuzdur. Temizleyecek olanlar da biziz. Kemalistlere suç bulmaya gerek yok. Zaten gidenler Allah katında hesabını veriyorlar. Ateşleri bol olsun" ifadelerini kullanmıştı.

GAFFAR OKKAN SUİKASTINDAN 3 POLİSİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIYA

Bayancuk ismi güvenlik dosyalarında yalnızca kendi yargılamalarıyla yer almıyor. Bayancuk'un bir dönem birlikte hareket ettiği isimlerden İlyas Aydın'ın kardeşi Hasan Aydın ve Ömer Yetek'in, Suriye'de iki Türk askerinin yakılması eylemine karıştığı biliniyor. "Ebu Hanzala" müstearıyla yazılan kitapların IŞİD militanları üzerinde ideolojik etki yarattığı, 33 kişinin katledildiği Suruç saldırısının faili Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün ev aramasında da Bayancuk'un kitaplarının çıktığı kayıtlara geçmişti.

Bayancuk, 18 Kasım 2025 tarihinde İzmir merkezli düzenlenen terör operasyonuyla İstanbul'da yeniden gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesi, 3 polisin şehit edildiği İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik silahlı saldırı soruşturmasıydı. İzmir Terör ve İstihbarat şubelerinin yürüttüğü tahkikatta, saldırgan Eren Bigül ile bağlantısı araştırılan Bayancuk ile "Ebu Haris" kod adlı Haris Karadağ emniyete götürüldü; "Ebu Ubeyde" kod adlı İlyas Aydın'ın ise yurt dışında bulunduğu saptandı. 21 Kasım 2025'te tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Bayancuk ve Karadağ, karakol saldırganı ile aralarında bağ bulunmadığı gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Halis Bayancuk'un babası Hacı Bayancuk, terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi ve Şura üyesiydi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisinin şehit edildiği suikastın planlayıcısı olarak ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilen baba Bayancuk'un avukatlığını ise HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu üstlenmişti.