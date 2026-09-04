Türk vatandaşı IŞİD'liler Irak'tan getiriliyor! Aralarında 10 Ekim katliamcısı da var

Suriye’de uzun yıllar cezaevlerinde tutulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD mensuplarının Türkiye’ye nakil süreci başladı. T24’ün özel haberine göre, 2026’nın başında Suriye’den Irak’a gönderilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’liler arasından ilk grup Ankara’ya getirildi.

Süreçte Irak’a nakledilen Türk vatandaşlarının isimlerinin yer aldığı 184 kişilik listenin önemli bölümü de netleşmeye başladı. Listede, Türkiye’de geçmiş yıllarda gerçekleştirilen IŞİD saldırıları ve örgüt yapılanmalarına ilişkin soruşturma ve davalarda adı geçen çok sayıda kişi bulunuyor. İsimler arasında 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamı’nın firari sanıkları ile Adıyaman ve İstanbul’daki IŞİD yapılanmalarına ilişkin dosyalarda yer alan şüpheliler de bulunuyor.

ANKARA GAR KATLİAMI'NIN FİRARİ SANIĞI LİSTEDE

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasının firari sanığı Savaş Yıldız. Irak’a nakledilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulunduğu listenin 80’inci sırasında yer alan Yıldız’ın kaydında baba adı Kasım, anne adı Fatma, doğum yeri Adana ve doğum yılı 1983 olarak gösteriliyor.

Bu bilgiler, Türkiye’de Savaş Yıldız adına bulunan kayıtlarla örtüşüyor. Türkiye kayıtlarında da Yıldız’ın baba adı Kasım, anne adı Fatma ve doğum yeri Adana olarak geçiyor. Doğum tarihi ise 25 Nisan 1983.

ADI IŞİD SORUŞTURMALARINDA GEÇİYORDU

Yıldız’ın adı Ankara Gar Katliamı’ndan önce de Türkiye’deki IŞİD soruşturmalarında geçmişti. 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde, 18 Mayıs’ta HDP’nin Adana ve Mersin il başkanlıklarına düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili soruşturmalarda da Yıldız’ın adı yer aldı.

Bu saldırılardan yaklaşık beş ay sonra, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri gerçekleştirildi. Saldırıda 104 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Savaş Yıldız da saldırıya ilişkin davada sanıklar arasında yer aldı ancak yakalanamadığı için dosyası firari sanıklar yönünden ayrıldı.

Aradan 10 yılı aşkın süre geçtikten sonra Yıldız’ın adı bu kez Suriye’den Irak’a nakledilen IŞİD’lilere ait 184 kişilik listede ortaya çıktı. Bu kayıt, Ankara Gar Katliamı davasının firari sanığının Suriye’de tutulduktan sonra Irak’a gönderilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bulunduğuna işaret ediyor.

Ancak Yıldız’ın Ankara’ya getirilen ilk grubun içerisinde bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

DAVANIN DİĞER FİRARİ SANIĞI DA GETİRİLDİ

Süreçte Ankara Gar Katliamı davasından başka bir firari sanığın Türkiye’ye getirildiği de ortaya çıkmıştı. Davanın firari sanıklarından Ömer Deniz Dündar, mayıs ayında Suriye’den Türkiye’ye getirildi.

IŞİD içerisinde “Ammar” kod adını kullanan Dündar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. 18 Haziran tarihli ifadesinde örgütün yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler veren Dündar, aralarında Mustafa Dokumacı, Yunus Durmaz, İlhami Balı, Ahmet Güneş ve İlyas Aydın’ın da bulunduğu çok sayıda IŞİD mensubunun adını verdi.

ÖRGÜTÜN AVRUPA PLANLARINI ANLATTI

Dündar ayrıca Mustafa Dokumacı’nın 2020’de öldürülmesinin ardından IŞİD’in Uzak Vilayetler İdaresi tarafından 40 bin dolar gönderildiğini anlattı. Bu paranın yarısının “Faruk Ofisi”nin faaliyetleri için ayrıldığını, yeni bir sorumlu belirlenene kadar ise ofisin başına kendisinin getirildiğini söyledi.

İfadesinde örgütün Avrupa’daki eylem planlarına ilişkin de bilgiler veren Dündar, Avrupa’nın farklı noktalarına önceden silah bırakılması ve daha sonra eylem gerçekleştirecek kişilere bu silahların bulunduğu noktaların koordinatlarının gönderilmesinin planlandığını aktardı.

Dündar’ın anlattığı bir diğer plan ise Gürcistan’da bir eğitim kampı kurulmasıydı. Buna göre Avrupa, Rusya, Kafkasya ve Ukrayna’dan gelecek kişilerin burada eğitilmesi gündeme gelmişti.

ADIYAMAN YAPILANMASININ KİLİT İSMİ DE LİSTEDE

184 kişilik listenin 132’nci sırasında ise Mahmut Gazi Tatar bulunuyor. Tatar’ın adı Türkiye’de özellikle Adıyaman’daki IŞİD yapılanmasına yönelik soruşturmalarla gündeme geldi.

Adıyaman’da Mustafa Dokumacı çevresinde şekillenen grup, 2015 yılında Türkiye’de art arda gerçekleştirilen IŞİD saldırılarının ardından yürütülen soruşturmalarda mercek altına alınmıştı.

Bu yapılanmayla bağlantılı isimlerden Şeyh Abdurrahman Alagöz, 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde üzerindeki bombayı patlatarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Alagöz’ün kardeşi Yunus Emre Alagöz’ün de aynı yapılanmayla bağlantısı ortaya çıktı. Yunus Emre Alagöz, yaklaşık üç ay sonra 10 Ekim Ankara Garı saldırısında kullanılan iki canlı bombadan biri oldu.

SURUÇ SALDIRISINDA DA İSMİ GEÇİYOR

Mahmut Gazi Tatar’ın ismi de Suruç saldırısının ardından hazırlanan olası canlı bombalar listesinde yer aldı. Tatar bir dönem İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde mavi kategoride aranıyordu. Daha sonra Suriye’ye geçti.

Irak’taki kayıtlarda Tatar’ın doğum yılı 1991 olarak yer alıyor. Türkiye’deki kayıtlarda da aynı isim ve doğum yılı bulunuyor. Tatar’ın Ankara’ya getirilen ilk grubun içerisinde yer alıp almadığı ise henüz açıklanmadı.

"EBU UBEYDE" DE LİSTEDE

Listenin 32’nci sırasında yer alan bir diğer önemli isim ise İlyas Aydın. Örgüt içerisinde “Ebu Ubeyde” kod adını kullanan Aydın’ın Suriye’den Irak’a nakledildiği şubat ayında ortaya çıkmıştı.

23 Şubat’ta IŞİD’in kapalı haberleşme platformlarında yapılan yazışmaların incelenmesiyle Aydın’ın Suriye’de tutulduğu cezaevinden Irak’a gönderildiği anlaşılmıştı. Bilgi daha sonra Irak’taki kaynaklar tarafından da doğrulandı.

ÖRGÜTÜN İSTANBUL YAPILANMASINDA YÖNETİCİYDİ

Aydın’ın Irak’a sevk edildiği dönemde Ankara ile Bağdat arasında, Suriye’de tutulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin görüşmeler de başladı.

İlyas Aydın’ın adı, İstanbul’daki IŞİD yapılanmasına yönelik soruşturmalarda “Ebu Ubeyde” kod adıyla yer aldı. İstanbul IŞİD Ana Davası’nın iddianamesinde, örgütün İstanbul yapılanmasında yönetici düzeyinde faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.

Aydın 2019’da Deyrizor’da yakalandı ve ardından Kuzeydoğu Suriye’deki cezaevlerinden birinde tutuldu. Şubat ayında Irak’a sevk edildiği bilinen Aydın’ın da Ankara’ya getirilen ilk grubun içerisinde bulunup bulunmadığı henüz öğrenilemedi.

ADANA'DAKİ YAPILANMADAN IRAK LİSTESİNE

184 kişilik listenin 47’nci sırasında ise Burak Hazar bulunuyor. Irak kaydında Hazar’ın baba adı Abdullah, anne adı Emine, doğum yeri Adana ve doğum yılı 1992 olarak gösteriliyor.

Türkiye’deki kayıtlarla karşılaştırıldığında bilgiler büyük ölçüde birebir örtüşüyor. Türkiye kayıtlarında Burak Hazar’ın baba adı Abdullah, anne adı Emine ve doğum yeri Seyhan olarak bulunuyor. Doğum tarihi ise 16 Mart 1992.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI VAR

Hazar’ın adı Adana’daki IŞİD yapılanmasına yönelik soruşturmalarda geçmişti. Emniyet kayıtlarında “Sanayi Grubu” olarak adlandırılan çevreden bazı kişilerin 2014 yılından itibaren Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldığı belirlenmişti. Hazar da bu süreçte Suriye’ye geçen isimlerden biri olarak kayıtlara girdi.

Hakkında geçmişte kırmızı bülten kararı bulunduğuna ilişkin kayıtlar da olan Hazar, uzun yıllardır Türkiye dışında bulunuyordu. İsminin şimdi Irak’a nakledilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilerin bulunduğu 184 kişilik listede yer aldığı görülüyor. Hazar’ın da Ankara’ya getirilen ilk grupta olup olmadığı henüz bilinmiyor.

IRAK'TAKİ YARGI SÜRECİ TAMAMLANDI

Öte yandan Irak Yüksek Yargı Konseyi, Suriye’den Irak’a getirilen IŞİD tutuklularına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını 1 Eylül’de duyurdu. Konsey, hazırlanan dosyaların gruplar halinde mahkemelere gönderileceğini açıkladı.

Irak makamları ayrıca her sanık hakkında karar verilirken kendi dosyasında bulunan delillerin esas alınacağını bildirdi.

Suriye’de tutulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD mensuplarının akıbeti bir süredir Ankara, Bağdat, Şam ve Washington arasındaki görüşmelerin başlıca başlıklarından biri durumundaydı.

GELENLERİN İSİM LİSTESİ YAYINLANMADI

T24’ün edindiği bilgilere göre bu görüşmelerin ardından Suriye’den önce Irak’a nakledilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilerden ilk grup Türkiye’ye getirildi.

Böylece yıllardır Suriye’de cezaevlerinde tutulan, 2026’nın başında Irak’a sevk edilen ve aralarında Türkiye’deki en kritik IŞİD soruşturmalarının tanıdık isimlerinin de bulunduğu kişilerin Türkiye’ye iade süreci fiilen başlamış oldu. İlk grubun kimlerden oluştuğuna ilişkin ise henüz resmi bir isim listesi açıklanmadı.