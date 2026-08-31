İstanbul depremi için ezber bozan açıklama! "O fayda asla deprem olmayacak"

Marmara Denizi'nde son dönemde kaydedilen sismik hareketlilik, İstanbul ve çevre illerdeki deprem riskini yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Bölgedeki fay hatlarının yapısı ve kırılma potansiyeline ilişkin bilimsel tartışmalar sürerken, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nefes'ten Merve Şişman'a konuşan Üşümezsoy, Adalar'dan Küçükçekmece'ye kadar uzandığı ifade edilen 90 kilometrelik fay hattının aktif olduğu yönündeki tezlere katılmadığını belirtti.

90 KİLOMETRELIK HAT İÇİN "ÇİN SEDDİ" BENZETMESİ

Adalar Fayı'nın jeolojik yapısı itibarıyla hareketsiz bir kütle oluşturduğunu savunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, söz konusu hattı "Çin Seddi"ne benzetti. Fayın yüzeyde bir duvar niteliğinde durduğunu ifade eden uzman, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben canlı yayınlarda ‘Adalar Fayı öyle bir fay değil' demiştim. Deprem orada olmayacak, Düzce'de olacak ifadelerini kullandım. Adalar Fayı dışta bir duvardır, Çin Seddi gibi yüzeyde duvarı vardır. O fayda hiçbir hareket yoktur."

"ADALAR FAYI ÖLÜDÜR, SARSINTILAR GENÇ FAYLARDA OLUYOR"

"17 Ağustos'tan sonra yüzlerce deprem ikincil kollarla Bakırköy'de, Kartal'da ve Adalar'ın güneyinde meydana geldi. Bu depremleri Adalar Fayı'nda olacak bir depremin öncüsü gibi yorumladılar. Oysa ben Adalar Fayı'nın öyle bir fay olmadığını söyledim. Depremin Düzce'de olacağını ifade ettim. Bu depremler Adalar Fayı'nda meydana geliyor gibi sayılmamalı. Adalar Fayı ölüdür. Bu ölü fayı kesen genç faylarda depremler meydana geliyor. Genç faylarda olan depremleri Adalar Fayı'nda olmuş gibi yorumluyorlar."

Marmara'daki ikincil fay kolları ile ana fay segmentlerinin ayrı ayrı analiz edilmesi gerektiğini savunan jeoloji uzmanı, Adalar Fayı üzerinde sismik bir hareket beklenmediğinin altını çizdi.

İSTANBUL'DA 5 BİN 599 ACİL TOPLANMA ALANI BULUNUYOR

Marmara'da fay tartışmaları devam ederken, olası afet senaryolarına karşı kent genelindeki hazırlıklar da önemini koruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, megakentin 39 ilçesinde vatandaşların afet sonrasında güvenli şekilde bir araya gelebileceği toplam 5 bin 599 acil toplanma alanı belirlenmiş durumda.

Yetkililer, afet anı ve sonrasında panik yaşanmaması adına vatandaşların ikametlerine en yakın toplanma alanlarını önceden tespit etmelerinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. İstanbul'daki acil toplanma alanlarının güncel konumlarına, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” hizmeti aracılığıyla kolaylıkla erişilebiliyor.