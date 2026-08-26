Beklenen İstanbul depremi için korkulan fay aslında yok mu? Çok konuşulacak açıklama

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Adalar Fayı tartışması: Başlangıçta Aral Okay ve Le Pichon modellerinde Adalar Fayı'nın aktif olmadığı savunulurken, Armijo'nun da Adalar Fayı'nı normal bir fay olarak niteleyip asıl Kuzey Anadolu Fayı'nın Yalova-Çınarcık kıyısındaki hat olduğunu ve 1894'te kırıldığını belirtmesine rağmen, sonradan bu kabullerin terk edilerek eski hesaplara dönüldüğünü ifade etti.

Doğu Anadolu ve Adana örneği: Benzer bir akademik ve kurumsal hatanın Doğu Anadolu Fayı konusunda da yaşandığını belirten Üşümezsoy; Adana, Düziçi, Osmaniye ve Yumurtalık fay hattını Doğu Anadolu Fayı'nın devamı sayarak Adana'yı tehdit altında gösteren resmi haritaların, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında MTA ve AFAD tarafından değiştirilmek zorunda kalındığını hatırlattı.

Prof. Dr. Üşümezsoy, yayımladığı 5 ayrı kitapta yer alan haritaların Silivri ve Kumburgaz depremleriyle doğrulandığını belirterek, Marmara'da "ölü fayları canlı gibi gösterme çabalarının" jeoloji bilimi açısından geçersiz olduğunu vurguladı.