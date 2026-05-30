Isparta'da bayram ziyareti dönüşü kaza: 2 ölü

Isparta'da bayram ziyaretinden dönen dört arkadaşın bulunduğu hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükhacılar köyü yolunda meydana geldi. Bayram ziyareti dönüşünde Hasan Karabulut (27) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sağlık ekiplerinin kaza mahallinde yaptığı ilk kontrollerde, araç sürücüsü Hasan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada araçta yolcu konumunda bulunan ve yaralanan İsmail Aktaş, Mustafa Kocabaş ve Osman Fişne, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmail Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren diğer yaralılar Mustafa Kocabaş ve Osman Fişne'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)