Kontrolden çıkan panelvanın sürücüsü kurtarılamadı
Kars'ın Digor ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen panelvan aracın sürücüsü Yener Koyuncu, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Yener Koyuncu idaresindeki 34 GJG 691 plakalı panelvan tipi araç, Dağpınar Beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araç sürücüsü Yener Koyuncu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kaza yerinde yapılan resmi incelemelerin tamamlanmasının ardından Koyuncu'nun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)