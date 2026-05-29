Bayram tatilinden dönüş başladı! Trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculukları başladı. D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul istikametinde ulaşım yavaşladı.

Tatilin son gününe kalmadan erkenden dönüşe geçen vatandaşlar, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu.

Trafik, yer yer durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tüm güzergahlarda, yoğunluğun bu gece ve hafta sonu boyunca artması bekleniyor. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.

YOLLARDA BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi. Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor. Kara yolundaki yoğunluğun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

KIRIKKALE'DE BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, kara yolu ulaşımında 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale’de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA-AA)