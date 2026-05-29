Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Antalya'da kahreden kaza! 16 yaşındaki Muhammed doğum gününde öldü

Antalya'da kahreden kaza! 16 yaşındaki Muhammed doğum gününde öldü

Antalya'da refüje çarpan motosikletteki 16 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti. Gencin, doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken ailesi yasa boğuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Antalya'da kahreden kaza! 16 yaşındaki Muhammed doğum gününde öldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Muhammed Durmaz yaşamını yitirdi, motosikleti kullanan 17 yaşındaki sürücü ise yaralandı. Acı olayın, gencin doğum gününde yaşanması ailesini yasa boğdu.

Korkunç kaza, gece saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. H.D. idaresindeki 07 CGV 103 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

OLAY YERİNDE ÖLDÜ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan sürücü H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölüKırıkkale'de feci kaza: Hurdaya dönen otomobillerde 2 ölü

DOĞUM GÜNÜYDÜ...

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Durmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen gencin cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'da kahreden kaza! 16 yaşındaki Muhammed doğum gününde öldü - Resim : 3

Yakınları, Muhammed Durmaz’ın doğum gününde hayatını kaybettiğini belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. (AA, DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Trafik Kazası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro