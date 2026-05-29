Antalya'da kahreden kaza! 16 yaşındaki Muhammed doğum gününde öldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Muhammed Durmaz yaşamını yitirdi, motosikleti kullanan 17 yaşındaki sürücü ise yaralandı. Acı olayın, gencin doğum gününde yaşanması ailesini yasa boğdu.

Korkunç kaza, gece saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. H.D. idaresindeki 07 CGV 103 plakalı motosiklet, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan sürücü H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DOĞUM GÜNÜYDÜ...

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Durmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen gencin cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yakınları, Muhammed Durmaz’ın doğum gününde hayatını kaybettiğini belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. (AA, DHA)