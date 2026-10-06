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Isparta'da akılalmaz olay! Cenaze nakil aracındaki tabut yola düştü

Isparta-Eğirdir kara yolunda seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açılınca içerisinde cenaze bulunan tabut yola düştü.

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Isparta'da akılalmaz olay! Cenaze nakil aracındaki tabut yola düştü
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Isparta-Eğirdir kara yolunda seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. İçerisinde cenaze bulunan tabut yola düşerken, sürücü aracını durdurdu. Tabut cenazeyle birlikte yeniden araca yerleştirildikten sonra nakil aracı yoluna devam etti.

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FARK EDEN SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI DURDURDU

Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta- Eğirdir kara yolu Akkent Kavşağı'ndaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi. Seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağının henüz belirlenemeyen nedenle açılması sonucu içerisinde cenaze bulunan tabut yerinden çıkıp, yola düştü. Durumu fark eden cenaze nakil aracının şoförü ile yoldaki diğer sürücüler araçlarını durdurdu. Cenaze nakil aracının şoförü, tabutu cenazeyle birlikte yeniden araca yerleştirdi. Ardından araç yoluna devam etti. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cenaze Isparta
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