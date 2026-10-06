Meteoroloji uyarmıştı... Diyarbakır'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR İŞ YERLERİ VE KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yayalar ise yağıştan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Sağanağın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

17 İLE SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gündüz saatlerinde yayımlanan raporda; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.