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Meteoroloji uyarmıştı... Diyarbakır'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunduğu Diyarbakır'da cadde ve sokaklar göle döndü.

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Meteoroloji uyarmıştı... Diyarbakır'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR İŞ YERLERİ VE KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yayalar ise yağıştan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Sağanağın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Meteoroloji uyarmıştı... Diyarbakır'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Resim : 1

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17 İLE SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gündüz saatlerinde yayımlanan raporda; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyarmıştı... Diyarbakır'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Resim : 3

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Kuvvetli sağanak yağış
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