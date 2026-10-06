Özgür Özel Başakşehir'deki okul saldırısında iktidarı işaret etti: Siyasi sorumlu önlem almayanlardır

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 10 yaşındaki bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, 7 öğrencinin de yaralandığı bıçaklı saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. İktidarın okul güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ne yazık ki yine okulda yaşanan bir saldırının ardından konuşuyoruz.

İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda yaşanan saldırıda bir evladımızı kaybettik, yaralı yedi öğrencimizin tedavisi sürüyor.

Çok üzgünüz.

Üzgün olduğumuz kadar da öfkeliyiz.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum.

Okulun ve öğrencinin güvenliği, ülkeyi yönetenlere emanettir.

Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır.

Daha önce pek çok kez uyarmamıza, benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur."

ORTAOKULA BIÇAKLA GİRDİ: 10 YAŞINDAKİ ESLEM KURTARILAMADI

Özgür Özel’in siyasi sorumluluğa işaret ettiği olay, sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başka bir lisede öğrenim gören 15 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisi F.M., evinden aldığı bıçakla ve kendi öğrenim gördüğü okulun üniformasını giyerek ortaokul binasına girdi.

Şüpheli F.M.'nin gerçekleştirdiği saldırı sırasında yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri; yaralanan Z.E.B., L.B., M.M.K., Y.D., Z.K., E.Ş., R.Ç. ve E.S.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocukları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hastanede tedavi altına alınan yaralı öğrencilerden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının faili F.M. ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Hayatını kaybeden öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut olduğunu teyit eden Bakanlık, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencimiz yaralanmış ve hastanelere sevk edilmiştir.

Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir.

Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışma başlatılmış; olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Hayatını kaybeden evladımız Eslem Sare Bulut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz."

MEB HEYETİ VE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı da olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirerek bir bakan yardımcısı başkanlığındaki heyet ile 2 eğitim müfettişinin görevlendirildiğini duyurdu. MEB'in açıklaması şu şekilde:

"6 Ekim 2026 Salı günü sabah saatlerinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10'uncu sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencimiz yaralanmıştır. Menfur hadisenin ardından yaralı öğrencilerimiz sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisi yakalanmıştır. Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Süreç, bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul’a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere 2 eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir."