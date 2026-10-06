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Saray danışmanı, Yusuf Tekin'e desteğini geri mi çekti? "Artık zorunluluk" diyerek sorumluluklarını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. Daha önce Bakan Tekin'e destek veren Saral, Başakşehir’deki son okul saldırısının ardından bakanlığın sorumluluklarını hatırlattı.

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Saray danışmanı, Yusuf Tekin'e desteğini geri mi çekti? "Artık zorunluluk" diyerek sorumluluklarını hatırlattı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Başakşehir'de 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği son saldırının ardından desteğini çektiği bir açıklamada bulundu. Saral, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına çağrıda bulunarak, "Önlem almak artık bir zorunluluktur" dedi.

Saray danışmanı, Yusuf Tekin'e desteğini geri mi çekti? "Artık zorunluluk" diyerek sorumluluklarını hatırlattı - Resim : 1

Okullarda yaşanan şiddet olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İstanbul Başakşehir'deki bir imam hatip ortaokulunda meydana gelen, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 7 öğrencinin yaralandığı saldırı eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetini bir kez daha kamuoyunun birincil gündemi haline getirdi. Artan olayların ardından kamuoyunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik istifa çağrıları tekrar yükselmeye başladı.

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SAVUNMADAN "ZORUNLULUK" UYARISINA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından gelen eleştirilere karşı Bakan Tekin'e siper olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, o dönem yaptığı açıklamada muhalefeti ve eleştirenleri hedef alarak "Yusuf Tekin yalnız değildir, sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Saray danışmanı, Yusuf Tekin'e desteğini geri mi çekti? "Artık zorunluluk" diyerek sorumluluklarını hatırlattı - Resim : 3

Ancak Başakşehir'deki kanlı saldırının ardından Saral'ın söylemindeki ton değişimi dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Saral, bu kez doğrudan ilgili bakanlıkların sorumluluğuna işaret etti.

Özellikle akran zorbalığı ve şiddet vakalarına karşı acil önlem alınması gerektiğini belirten Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığımızın; akran zorbalığı, öğretmenlere yönelik tehdit ve şiddet konusunda daha kararlı ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmesi artık bir zorunluluktur."

Saray danışmanı, Yusuf Tekin'e desteğini geri mi çekti? "Artık zorunluluk" diyerek sorumluluklarını hatırlattı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Okul Okul Saldırısı Yusuf Tekin Cumhurbaşkanı
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