Son Dakika | Başakşehir'deki okul saldırısında acı haber: Yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul-Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamaya göre, ağır yaralanan bir öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırı saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre şüpheli lise öğrencisi 15 yaşındaki F.M., evinden aldığı bıçakla ve kendi öğrenim gördüğü okulun üniformasını giyerek okul binasına girdi ve içeride dehşet saçtı.

Yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci arbede sırasında yaralandı. Yaralılar Z.E.B., L.B., M.M.K., Y.D., Z.K., E.Ş., R.Ç. ve E.S.B. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ACI HABERİ BAKAN TEKİN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hastanede tedavi altına alınan yaralı öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan F.M. ile ilgili geniş çaplı adli soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan okul saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, hayatını kaybeden öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

"6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencimiz yaralanmış ve hastanelere sevk edilmiştir.

Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir.

Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışma başlatılmış; olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Hayatını kaybeden evladımız Eslem Sare Bulut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz."

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

MEB, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde okulda çıkan kavganın tüm yönleriyle incelenmesi için 2 eğitim müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

"6 Ekim 2026 Salı günü sabah saatlerinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10'uncu sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencimiz yaralanmıştır. Menfur hadisenin ardından yaralı öğrencilerimiz sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisi yakalanmıştır. Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Süreç, bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul’a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere 2 eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir." (DHA)