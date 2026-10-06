Son Dakika | Mersin'de pijamalı çekime soruşturma başlatıldı

YENİ Partili Murat Emir, Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen operasyonda bir kadının pijamalı halinin basına servis edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AKP'li Özlem Zengin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

"MUTLAKA YAPTIRIMI OLACAKTIR"

Görüntülerin kendisini de rahatsız ettiğini ifade eden Zengin, "İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleri ile alakalı soruşturma başlattı. Bunun neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar mutlaka bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir eve şafak baskını yapıldı.

Operasyon sırasında bir kadının pijamalı hali kameralara yansırken kadın o şekilde görüntülenmek istemediğini belirterek rahatsızlığını dile getirdi.

Emniyet görevlisinin "Görüntüler sadece bilgi amaçlı yayınlanmayacak, merak etmeyin." demesine rağmen söz konusu görüntüler birçok haber ajansına servis edildi.

ÖZGÜR ÖZEL "ALLAH SİZDEN KADINLARI KORUSUN" DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Görüntülerin basına servis edilmesine Artvin'de düzenlediği mitingde tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

"'Kamerayı kapatır mısınız' diyor. Polis 'endişe etmeyin, ondan bir şey olmaz' diyor. Bu görüntü çekildikten iki saat sonra gece kıyafetiyle görüntüsünün bütün internet sitelerine yolladılar. Bir tarafta ailem güvende kampanyası yapacaksın, ailem güvende sloganıyla operasyonlar yapacaksın, güya aileyi koruyacaksın.

Suçsuz günahsız insanların görüntüsü çekip ya İçişleri Bakanlığı ki onlar 'biz yapmadık' diyor ya da Adalet Bakanlığı'ndaki bütün görüntüleri servis eden şarlatan hepsini yayınlamış. Allah sizden aileyi korusun. Allah sizden kadınları korusun. Allah sizden bu memleketi korusun. Yazıklar olsun."