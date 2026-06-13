İş İnsanı Batuhan Tiryakioğlu serbest bırakıldı! Beyaz et operasyonunda gözaltındaydı

Beyaz et sektörüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orvital Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tiryakioğlu serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Haziran’da İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon, beyaz et sektöründe fiyat oluşum süreçlerine müdahale edildiği, serbest rekabetin bozulduğu ve tüketicinin mağdur edildiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Soruşturmada 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Gözaltına alınan isimler arasında Orvital Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tiryakioğlu da yer aldı. Tiryakioğlu’nun işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

13 ŞİRKETE KAYYUM

Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Bu kararın, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve şirket faaliyetlerinin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Denetim kayyımı atanan şirketler şöyle açıklandı:

Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin şikâyetler, ihbarlar ve piyasa işleyişine yönelik iddiaların dikkate alındığı belirtildi.

Başsavcılık, bazı şirket yetkililerinin fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek şekilde birlikte hareket ettiğine, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine yönlendirildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “fiyatları etkileme” ve ilgili mevzuattaki “satıştan kaçınma” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışına yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik yapıldığını belirtti.

Gürlek, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşmasının öncelikli konular arasında olduğunu söyledi. Gürlek, piyasa düzenini bozan, tüketicinin ekonomik haklarını zedeleyen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Operasyon ve şirketlere denetim kayyımı atanması, ekonomi çevreleri ve siyasetçilerden tepki gördü. Eleştirilerde, rekabet ihlali iddialarında denetim ve para cezası gibi yolların işletilebileceği, gözaltı ve kayyım uygulamalarının ise özel sektör ve yatırımcı güveni açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

İYİ Parti cephesinden yapılan açıklamalarda, kayyım kararlarının yabancı yatırımcıya olumsuz mesaj verdiği savunuldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da rekabetin korunması gerektiğini ancak mülkiyet hakkını hedef alan uygulamaların ekonomiyi daha kırılgan hale getireceğini söyledi.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise sektör temsilcilerinin operasyonun neden yapıldığını tam olarak bilmediğini belirtti. Ekonomist Uğur Gürses de tavuk eti fiyatlarındaki artış oranlarına dikkat çekerek, “Fahiş fiyat artışı nerede?” diye sordu.