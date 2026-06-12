13 tavukçuya aynı gün hem operasyon hem kayyuma tepki yağdı

Beyaz et pazarında serbest rekabet kurallarını bozarak haksız fiyat artışına sebebiyet verdikleri ve tüketici kitlesini mağdur ettikleri gerekçesiyle 8 il odağında eş zamanlı adli operasyonlar gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yargı süreci dahilinde Banvit, Erpiliç, Şenpiliç ve Lezita gibi kulvarın en büyük aktörlerinin de içinde yer aldığı toplam 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

Bu operasyona, neden yapıldığından, arka planına, ülke ekonomisine vereceği zarar başta olmak üzere ekonomistlerden siyasetçilere bir çok isimden tepki yağdı.

"YABANCI YATIRIMCIYA GÖZDAĞI GİBİ"

İYİ Parti Milletvekili operasyonu şu sözlerle eleştirdi:

"Fiyatta rekabet konusu olan bir konu hakkında; denetim, para cezası gibi uygulamalar varken, kayyum ataması, gözaltı gibi uygulamalar, beklediğimiz yabancı yatırımcıya gözdağı gibi.

Ülkede can güvenliği zaten yok, bakın mal güvenliğiniz de yok der gibi. Hiç mi akl-ı bâli bir adam kalmadı yönetim kademelerinde."

"ŞİMDİ DE SUÇLULAR TAVUKÇULAR OLDULAR"

Halk TV yayınına katılan Sencer Solakoğlu ise iktidarın ekonomi programını eleştirerek "Enflasyon programının çalışmadığı açık ve net ortada iken suçlusu şimdi de tavukçular oldu." dedi.

Solakoğlu'na göre operasyonla birlikte tarım ve gıda yönetemenin bilançosu her gün daha da ağırlaşacak ve sektörel darbelerle bunu düzeltmek artık imkansız hale geldi.

ŞAMİL TAYYAR: GÜVENİNİ ZEDELEYEBİLİR, FİYATI ARTTIRABİLİR

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, fahiş fiyat uygulamalarıyla gerçekleştirilen mücadeleyi desteklediğini belirterek Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim mekanizmaları ile adli operasyon adımlarını anlamlı bulduğunu ifade etti. Buna karşın, yargı makamlarının kesinleşmiş bir hükmü ortaya çıkmadan firmalara kayyum atanması yönteminin yanlış olduğunu savunan Tayyar, tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

“Mülkiyet hakkı ve hukuk güvenliği demokratik rejimin taşıyıcı sütunlarıdır. Böyle bir ortam güven sorununa yol açabilir, fiyatları daha da artırabilir ve yabancı yatırımcıları ürkütebilir.”

DAVUTOĞLU: DENETLEYİN, CEZALANDIRIN, DAĞITIN AMA...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, devlet mekanizmasının temel vazifesinin servet dağıtımı gerçekleştirmek değil, adaleti tesis etmek olduğunu beyan etti. Gıda arzı güvenliği gerekçe gösterilerek özel sermayeli şirketlere kayyum atanmasının, kamu menfaati söylemleriyle meşrulaştırılmaya çalışılmasının inandırıcı olmaktan uzak olduğunu ileri süren Davutoğlu, iktidara şu çağrıda bulundu:

“Denetleyin, cezalandırın, kartelleri dağıtın, rekabeti koruyun. Ama mülkiyet hakkını hedef alan, hukuki öngörülebilirliği yok eden kayyum politikalarıyla ekonomiyi daha kırılgan hale getirmeyin.”

DERVİŞOĞLU: ÜRETİCİ ZARAR GÖRECEK, HALK DAHA PAHALIYA ALACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarın beyaz et fiyatlarındaki tırmanışı dizginlemek adına atması gereken yasal ve ekonomik adımları daha önce kendilerine sunduklarını fakat bu önerilerin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını anımsattı. Sahadaki mevcut uygulamaların hem üretim sektörünü hem de doğrudan tüketiciyi büyük bir mağduriyete sürükleyeceğini iddia eden Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. Türk devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır.”

"ŞİRKETLERE ÇÖKÜYORSUNUZ"

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez de Sözcü TV yayınına katılarak tehlikeli bir "kayyum kültürü" türetildiğini, belediyeler üzerinden işletilen bu operasyonlara net tavır koyduklarını ancak bugünkü tablonun artık özel sektörün, kendi işini yapan ve maliyet analizi geliştiren hiçbir firmanın güvencede olmadığını gösterdiğini savundu.

Geçmiş dönemde Ramazan ayı sürecinde sektöre ihracat yasağı getirildiğini anımsatan Çömez; Irak ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dış pazara ciddi satış yapan bu kıymetli kulvarın önünün kesildiğini, pazar ve istihdam kayıpları yaşandığını belirtti.

O dönem fiyatların suni şekilde düştüğünü ancak geçen zaman zarfında girdi maliyetlerinin durdurulamaz şekilde fırlaması nedeniyle beyaz et etiketlerinde kaçınılmaz bir artış yaşandığını ifade eden Çömez, operasyonun arka planını şu sözlerle eleştirdi:

"Şimdi üreticinin, fabrikayı işletenlerin, piyasaya Beyaz et sağlayanların sorunlarını tartışmayan, bununla ilgili sıkıntıları ele almayan hükümet yine popülist bir anlayışla, ben yaptım oldu anlayışıyla sabah bir baskın düzenledi. Ve Türkiye'deki ilk 500 büyük şirket arasında bulunan 13 Beyaz et sektörüne baskın düzenledi. Ben Banvit'ten gelişmeleri yakından takip ediyorum. Banvit'in sahipleri şu anda Brezilyalı ve Katarlı firmalar. Dünyanın en büyük Beyaz et firmalarından biri olan Banvit, sahipleri Katar ve Brezilyalıdır, bandırmada çok büyük istihdam sağlayan bir firmadır. Sabahleyin baskın düzenlendi. CEO'su, finans müdürü, muhasebe müdürü alındı. Şimdi şunu sormak lazım iktidara. Yani elinizden gelen önce yasaklamak, ihracatını yasakladım. Ondan sonra da yetkililerini alırım. Ondan sonra da çökerim. Ardından da fiyatları istediğim gibi belirlerim. Bu mudur yani yapacağınız şey?"

Çömez, beyaz et imalatçılarının boğuştuğu devasa girdi maliyetlerini tek tek sıralayarak hükümetin yapısal çözümlerden kaçtığını şu sözlerle özetledi:

"Aylardır uyarıyoruz. Sektörde önemli girdi maliyetleri var. Bunlardan bir tanesi finansmanın erişim. İkincisi aldıkları kredinin akıl almaz faizi. Akıl almaz bir yem maliyeti var. Yıllardır yeme yatırım yapmamışsınız. Yemin ham maddesinin %70'i, %75'i şu anda dışarıdan geliyor. Dolayısıyla yemde girdi bir maliyeti var. Buna paralel veterinerlik hizmetlerinde %80'e yakın bir fiyat artışı söz konusu. Savaştan sonra da mazot maliyetleri arttı. Bununla ilgili hiçbir adım atmıyorsunuz. Şirketlere çöküyorsunuz. Bu çok ağır bir tablodur. Sonra dünya piyasasında da niye bize para gelmiyor diye sızlanır durursunuz. Beklersiniz ki mafyanın parası gelsin. Kara para gelsin. Ondan sonra memleket ekonomisini yüzdürün."

"OPERASYONUN NEDEN YAPILDIĞINI TAM OLARAK BİLMİYORLAR"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise sektörün şaşkın olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Beyaz et sektör temsilcileri çok şaşkın. Bu operasyonun neden yapıldığını tam olarak bilmiyorlar. Zamlar söyleniyor ancak firmalar 2025 yılında sektörde %-2 fiyat düşürmüş 2026’daki zam oranları %11 civarında. Bunların arasında uluslararası firmalar da var. Banvit dünyanın en büyük üç firması arasında. Dünyada da tartışılıyor.”

Ekonomist Uğur Gürses ise sosyal medya hesabından bir grafik paylaşıp şunları kaydetti:

"Tavuk eti yılbaşından bu yana yüzde 25.8 artmış. Son bir yıllık artış ise yüzde 34.7 Geçen yıl ise yıl boyunca yüzde 13.99 artmış. Fahiş fiyat artışı nerede?"

"BİR GECEDE ŞİRKETLERE KAYYUM ATANACAĞINI DA SUNUMUNUZA EKLERSİNİZ"

CHP PM üyesi Ekonomist Kerim Rota ise sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyerek şunları yazdı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığının eşgüdümü gerçekten çok kıymetli. Sayın Mehmet Şimşek

yabancı yatırımcılara ülkemize doğrudan yatırım çağrısı yaparken vergi teşviklerinin yanı sıra şirketlere bir gecede kayyum atanabileceğini de sunumunuza eklersiniz artık."

DENETİM KAYYUMU ATANAN ŞİRKETLER

Soruşturma ve operasyon kapsamında idari yapısına mahkeme kararıyla müdahale edilen ve denetim kayyumu atandığı ilan edilen şirketlerin tam listesi ise şu şekilde açıklandı:

Banvit

Akpiliç

Bakpiliç

Aspiliç

Bupiliç

Erpiliç

Gedik Pazarlama

Hastavuk

Keskinoğlu

Şenpiliç

Orvital

Aypi

Lezita