İmam Hatip Mezunları yurdunda öğrenciye darp! Soruşturma başlatıldı

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği’ne (BİMDER) ait erkek öğrenci yurdunda bir öğrencinin darbedildiği anların video görüntüleri ortaya çıktı. Kamuoyunda infial yaratan olayın ardından savcılık harekete geçerek hem adli hem de idari soruşturma başlattı.

Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği'ne (BİMDER) bağlı erkek öğrenci yurdunda kalan bir erkek öğrenci, savunmasız bir halde şiddete maruz kaldı.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öğrencinin darbedildiği anları net bir şekilde ortaya koyan skandal video kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde bir görevlinin öğrenciye acımasızca fiziksel şiddet uyguladığı açıkça görüldü. Darp eylemini gerçekleştiren bu kişinin M.G. olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre, söz konusu şiddet eyleminin faili olduğu iddia edilen M.G.’nin, geçmişte de benzer şekilde şiddet ve hak ihlali olaylarına karıştığı iddialar arasında yer alıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntülerle alakalı resmi makamlar harekete geçti. Yaşanan hak ihlali ve darp olayına ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, yurdun yönetim kademesi ile şiddet uyguladığı iddia edilen M.G.’nin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürdürülüyor.