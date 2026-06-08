Okul müdürünün şiddetine uğrayan kadının gizemli ölümü: Evinde hareketsiz yatarken bulundu!

Irmak öğretmenin ölümünün ardından Eğitim-İş Ağrı Ağrı şubesi, Milli Eğitim yöneticilerine çok sayıda soru yöneltti. Sendika, görevlendirilme süreçlerinden ulaşım sorunlarına kadar pek çok konuda iddiaların aydınlatılmasını talep etti.

GÖREVLENDİRME SÜRECİ DİKKAT ÇEKTİ

Sendika'nın yaptığı açıklamada, Irmak Koparan'ın 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlarında atandığı Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'ndan mazereti sebebiyle Karakazan İlk ve Ortaokulu'nda görevlendirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, mazeretlerinin devam etmesine rağmen eğitim yılı içerisinde yeniden kadrosunun bulunduğu ve ilçenin en uzak okullarından biri olan Soğanlıtepe İlkokulu'na gönderildiği ifade edilerek kararın gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Karakazan İlk ve Ortaokulu'nda yaşandığı öne sürülen kavganın ardından öğretmenin görevlendirmesinin iptal edildiğini belirten sendika, okul müdürünün görev yerinin değiştirilmesinin de soru işaretleri olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Eğitim-İş, Irmak öğretmenin daha önce okul müdürü tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdüğünü, bazı öğretmenlerin de benzer şekilde beyan da bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada bu iddialara rağmen görev yerinin değiştirilen tarafın öğretmen olması sebebiyle sürecin açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

ULAŞIM SORUNU İDDİASI

Sendika'nın yaptığı açıklamada, Koparan'ın görev yaptığı okulun lojmanında başka bir öğretmenin kaldığı sebebiyle konaklama sorunu yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Koparan'ın okulun ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunduğu, ve okula ulaşmak için yüksek miktarda harcamalar yaptığını çeşitli platformlarda ifade ettiği ortaya çıktı. Açıklamada ekonomik sorunlar yaşadığını yakınlarına sıkça dile getirdiği iddia edilen öğretmenin taleplerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeterince yanıt vermediği öne sürüldü.

'TALEPLER GÖRÜLMEDİ Mİ?'

Eğitim-İş Ağrı şubesi, öğretmenin yaşadığı sorunları defalarca ilgili kurumlara ilettiği ve taleplerinin görmezden gelindiği yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Valiliği'nin süreç hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediği de ayrıca soruldu.

Öte yandan Sendika il genelindeki görevlendirme uygulamalarında sendikal etkilerin bulunup bulunmadığını, idarecilerin tarafsız davranıp davranmadığının ve yöneticilerin aynı sendikaya mensup olmalarının karar süreçlerine etkisinin araştırılması çağrısında bulundu. Eğitim-İş, Ağrı'nın dağlık coğrafyasına dikkat çekerek özellikle uzaklardaki köylerde görev yapan öğretmenlerin ulaşım sorunlarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün herhangi bir çalışma yürütüp yürütmediğinin kamuoyuna açıklanmasını da talep etti.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANMAMIŞ

Açıklamada, öğretmenin üyesi olduğu sendikanın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olaydan sonra herhangi bir taziye mesajı yayımlamadığı öne sürülerek bu duruma da eleştiri getirildi. Eğitim-İş Ağrı şubesi, öğretmenin hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan tüm iddiaların bağımsız ve şeffaf bir biçimde soruşturulmasını, ayrıca kamuoyunun da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesini talep etti.