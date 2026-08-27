İktidarın Suriyeli çarpıtması ortaya çıkınca Ümit Özdağ bir kez daha meydan okudu

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşın ardından açık kapı politikası yürüten Türkiye'de, gerçek Suriyeli sayısı yıllar boyu tartışıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye'de bir dönem Suriyeli sayısının 6 milyona çıktığını açıkladı.

Gerçek Suriyeli sayısının yıllarca saklandığını ifade eden Ümit Özdağ, hükümetin güncel olarak açıkladığı 2 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı sayısının da yanlış olduğunu, Suriyeli öğrenci ve Suriyeli ailelerin doğum hızı rakamını da vererek şu anda da verilen rakamların gözden geçirilmesini istedi.

"15 MİLYON SURİYELİ İLE TÜRKİYE'NİN KADERİ KESİŞTİ"

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Katar merkezli El Cezire’ye konuştu. 15 milyon Suriyeli ile Türkiye'nin kaderinin kesiştiğini ifade eden Yılmaz, "Çünkü Türkiye'de belli bir tarihte neredeyse 6 milyona yakın Suriye vatandaşı yaşıyordu. Şu anda bu sayı 2,3 milyona kadar inmiş durumda. Ama Türkiye'den geçenleri de dahil edecek olursak, 10 milyondan fazla insan, bizim ihtilaf dönemindeki operasyon bölgelerinde yaşayanları da buna katacak olursak belki 15 milyon Suriyelinin kaderi bir şekilde Türkiye ile kesişti" dedi.

BÜYÜKELÇİ 6 MİLYON DEDİ: VERİLER EN FAZLA 4 MİLYON DİYORDU

Büyükelçi verdiği röportajda Türkiye'deki Suriyelilerin sayısının bir dönem 6 milyon seviyesine çıktığını söyledi. Ancak düzenli olarak rakamları açıklayan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı göre geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, Nisan 2022’de zirve yaparak 3 milyon 768 bin 716’ya ulaşmıştı.

Geçici koruma sayısının pik yaptığı 2022 yılında, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam 193 bin 293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini açıklamıştı. Göç İdaresi verilerine göre ise 2022 yılının ortasında, ikamet iznine sahip Suriyeli sayısı 109 bin 38 olmuştu. Bunlar dahil edildiğinde bile 6 milyona ulaşılamıyor. Sayı 4 milyonu ancak geçiyor.

ÖZDAĞ AÇIKLIYOR SOYLU YALANLIYORDU: YİNE MEYDAN OKUDU

Suriyeli sayısı özellikle geçmiş yıllarda sık sık gündeme gelmiş, Özdağ 2022 yılında yaptığı paylaşımda Türkiye'deki Suriyeli sayısının 6 milyon olduğunu açıklamıştı. Ancak Soylu katıldığı yayında, Suriyeli sayısının 3 milyon 762 bin 686 olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de bu sayının üzerinde Suriyeli kesinlikle sözkonusu değildir. Yok ‘400 bin daha var’, ‘500 bin daha var’... Tam tersi. Yakalanan kayıtsız göçmenler de ülkesine gönderiliyor” demişti.

Nuh Yılmaz'ın bugünkü açıklamasının ardından Özdağ, açıklanan mevcut Suriyeli sayısının da gerçeği yansıtmadığını hem okuyan Suriyeli öğrenci sayısından hem de Suriyeli ailelerin doğum hızını gözetilerek yeniden hesaplanması gerektiğini söyledi:

"Türkiye’de 2021-2023 arasında 5 milyon kayıtlı 2 milyon kayıtsız, kaçak Suriyeli olduğunu bir çok kez açıkladım. İktidar ve devlet kaynakları rakamı hep 3.5 milyon civarında çevirdiler. Numan Kurtulmuş Zafer Partisi ziyareti sonrasına basına yaptığı açıklamada 4 milyon 900 bin olarak ilk kez açıkladı.

Şimdi Türkiye’nin Şam büyükelçisi Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 6 milyonu bulmuştu diyor. Ve şimdi 2026’da 2 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu ileri sürüyor.

Sayın Büyükelçi,

2015’de Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamasına göre anaokul-üniversite arasında Türkiye’de 777 bin küsür Suriyeli öğrenci varmış. Bunları sadece anne ve babaları ile toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 331 bin ediyor. Türkiye’deki Suriyeli ailelerin doğum oranı 5.3 olduğuna göre lütfen rakamları gözden geçirin derim."