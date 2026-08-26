Ümit Özdağ: AKP'li kurmaylar Erdoğan sonrasına hazırlanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 5. kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etmesinin ardından açıklama yaptı. Özdağ buradaki konuşmasında iktidar ve muhalefeti İmralı Süreci nedeni ile eleştirirken, muhalefete yönelik baskıların AKP içerisinde de olduğunu, AKP oylarının yüzde 27 seviyelerinde olduğunu söyledi. AKP'li kurmayların Erdoğan sonrasına hazırlandığını ifade eden Özdağ, iktidarın bir çöküş içerisinde olduğunu savundu.

Muhalif isimlere yönelik baskılara değinen Özdağ, tutuklamaların keyfi olduğunu savundu:

Türkiye'de Saray rejimine muhalifler ise düşünelim, düşünüyorum, o zaman tutuklayın deme noktasına geldi. Saray rejiminin muhalifleri tutuklamada kullandığı iki madde var. Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmak ve gerçeğe aykırı bilgiyi yaymak. Peki bir bilginin gerçeğe aykırı olduğunu kim tespit ediyor? Saray rejimi. Kimin kimi nasıl tahrik ettiği belli olmadan insanlar bu iddiayla toplanıyorlar. İşte Nasuh Mahruki böyle bir iddiayla ikinci kez tutuklanmış durumda.

Ümit Özdağ:



"AK Parti kurmayları panik içinde Erdoğan sonrasının hazırlıklarını yapıyor" pic.twitter.com/oLEtjEqD3O — Halk TV (@halktvcomtr) August 26, 2026

"AĞIR BASKILARI BIRAKIN AK PARTİ TABANINI, AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE BİLE DOĞRU BULUNMUYOR"

Kendisinin de tutuklandığı olayı hatırlatan Özdağ, muhalefete yönelik baskıların AKP tabanından ziyade AKP Genel Merkezi'nde dahi doğru bulunmadığını açıkladı:

Örneklerden birisi de benim. Kayseri'de yatışmasına katkı verdiğim Suriyeli sığınmacılar olaylarından ötürü Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Başsavcılığı en ufak bir soruşturma benimle ilgili yapmamış olmasına rağmen, olayları bastırılmasına katkı verdiğimi bilmelerine rağmen, yetkisiz İstanbul Başsavcılığı tarafından gözaltına alınıp, yetkisiz şekilde tutuklamaya sevk edilip, yetkisiz bir mahkemenin verdiği cezayla iki yıl dört ay hüküm aldım.

Muhalefete yönelik bu hukuksuz, ağır baskılar bırakın AK Parti tabanını, AK Parti Genel Merkezinde bile doğru bulunmuyor. Bunu bilerek söylüyorum arkadaşlar.

AKP'Lİ KURMAYLARIN ERDOĞAN SONRASINA HAZIRLANDIĞINI İDDİA ETTİ

AKP'nin bir çöküş süreci içerisinde olduğunu ifade eden Özdağ, AKP'li kurmayların Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığını, AKP'nin oy oranının da yüzde 27 seviyesine düştüğünü söyledi.

"AK Parti oyları bütün sana ne lazım abi şeklinde araştırma yapan araştırma şirketlerinin hormonlu araştırmalarına rağmen önlenemez bir düşüş içinde ve yüzde 27 bandına gerilemiş durumda.

"AK PARTİ EN AZ DÖRT BÜYÜK PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

"Ve AK Parti en az dört büyük parçaya bölünmüş durumda. AK Parti kurmayları panik içinde Erdoğan sonrasının hazırlıklarını yapıyorlar. Erdoğan ekonomik buhrana da bir çözüm bulamıyor.

PKK affı ve anayasa değişikliği ile AK Parti tabanının yüzde 70'i karşı çıkıyor. Bana karşılaştığımız zaman vermiş olduğumuz mücadeleden dolayı Allah yardımcınız olsun diyen AK Parti milletvekilleri ile karşılaşıyorum.

Böyle bir ortamda Erdoğan siyaset mühendislikleri ile iktidarını uzatma mücadelesi veriyor. Ekonomi ağır bir yıkımla karşı karşıya, ekonomik buhran ağırlaşarak derinleşiyor."