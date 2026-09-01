İhraç hakim Demiroğlu’nun X hesabına erişim engeli: Aldığı erişim engeli kararlarıyla gündem olmuştu

İhraç edilen eski İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimi ve 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) ve EngelliWeb'in aktardığı bilgiye göre, "@SidarDemiroglu" adlı hesap, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye'den görünmez hale getirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Demiroğlu, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gündeme gelen "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları nedeniyle 2023 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Demiroğlu hakkında daha sonra yürütülen HSK süreci Haziran 2026'da meslekten çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı.

Demiroğlu, hakimlik yaptığı dönemde verdiği bazı erişim engeli kararlarıyla da kamuoyunun gündemine gelmişti. Bu kez ise Demiroğlu'nun kendi sosyal medya hesabı erişim engelinin konusu oldu.

Demiroğlu, kısa süre önce açtığı sosyal medya hesabını, hakkında yürütülen ihraç süreci ve kendisine yöneltilen iddialara ilişkin açıklamalar yapmak ve çeşitli belgeleri kamuoyuyla paylaşmak için kullanıyordu.