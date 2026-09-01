Okul saldırısı davası başlıyor! Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıkıyor
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısında dava cuma günü başlıyor. Yapılan uyarılara rağmen tedbir almayan Polis Başmüfettişi baba ve anne, haklarında istenen 10 kez müebbet ve hapis cezalarıyla hakim karşısına çıkıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame hazırladı.
POLİS BAŞMÜFETTİŞİ BABAYA 10 KEZ MÜEBBET TALEBİ
Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada yargılama cuma günü başlıyor.
İddianamede, Polis Başmüfettişi olan baba Uğur Mersinli hakkında “Olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “Olası kastla yaralama” suçundan ise 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi. Her iki şüpheli de ifadelerinde yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
REHBERLİK SERVİSİNDEN 32 GÖRÜŞME VE RESMİ BİLDİRİM: HASTANEYE SEVK EDİLMEDİ
Hazırlanan iddianame, saldırganın durumuna ilişkin uyarıların yıllar öncesinden yapıldığını belgeledi. İddianamede yer alan bilgilere göre, saldırgan okul rehberlik servisinde farklı yıllarda toplam 32 bireysel görüşmeye katıldı.
Okul kayıtları; 2022 ve 2024 yıllarında velilere çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunduğu ve hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönünde resmi bildirim yapıldığını ortaya koydu. Ancak anne ve babanın hastane başvurusunu gerçekleştirmediği belirlendi.
Savcılık; anne Peyman Pınar Mersinli'nin çocuğun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara karşın gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığını, tehlikeyi öngörmesine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermediğini kaydetti.
SALDIRIDAN İKİ GÜN ÖNCE POLİGONDA ATIŞ EĞİTİMİ
İddianamede, Polis Başmüfettişi baba Uğur Mersinli'nin; çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme eğilimlerini ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığı vurgulandı.
Babanın; saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı evde kolay ulaşılabilir şekilde bulundurduğu ve çocuğun dijital faaliyetlerini denetlemediği aktarıldı. Savcılık, babanın saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğunu belirtti.
Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde; farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğraflar ile katliamdan yalnızca iki gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait video kayıtları tespit edildi.
KATLİAM PLANI BİLGİSAYARDAN ÇIKTI: 5 SİLAH, 84 KOVAN
Soruşturma dosyasındaki dijital deliller, eylemin önceden planlandığını gösterdi. Saldırganın cep telefonunda okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulunurken, bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli ayrıntılı bir eylem planı ele geçirildi. Belgede; silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okul çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş açılmasına ilişkin ifadelerin yer aldığı saptandı.
Olay yeri incelemesinde koridorun sonunda beş tabanca, iki boş şarjör ve silahların taşındığı çanta bulunurken, alandan toplam 84 kovan toplandı. Kriminal inceleme sonucunda, yaşamını yitiren 10 kişi ile yaralananlara isabet eden mermilerin tamamının olayda kullanılan silahlardan çıktığı ve bu silahların Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu kesinleşti.
NE OLMUŞTU?
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na gelen İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjör yerleştirdiği çantayla binaya girdi. İki ayrı sınıfa girerek ateş açan saldırgan, 9 öğrenci ile 1 öğretmeni öldürdü.