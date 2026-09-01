Okul saldırısı davası başlıyor! Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıkıyor

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SALDIRIDAN İKİ GÜN ÖNCE POLİGONDA ATIŞ EĞİTİMİ

İddianamede, Polis Başmüfettişi baba Uğur Mersinli'nin; çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme eğilimlerini ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığı vurgulandı.

Babanın; saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı evde kolay ulaşılabilir şekilde bulundurduğu ve çocuğun dijital faaliyetlerini denetlemediği aktarıldı. Savcılık, babanın saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğunu belirtti.

Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde; farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğraflar ile katliamdan yalnızca iki gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait video kayıtları tespit edildi.