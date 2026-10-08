İBB soruşturmasından 16 aydır tutukluydu: Tahliye edildiği gün tekrar gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 16 aydır Silivri Cezaevi’nde iddianamesiz tutuklu bulunan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

Evrensel’de yer alan habere göre; Ancak Gülin, aynı gün Çeşme Belediyesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında verilen yeni gözaltı kararı nedeniyle özgürlüğüne kavuşamadan İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edilecek.

16 AY TUTUKLULUK AYLARCA BEKLENEN İDDİANAME

Onur Gülin, 20 Mayıs 2025 tarihinde eşi Yelda Gülin’in ameliyatı için bulunduğu hastaneden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kasım 2025’te hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık ana İBB iddianamesinde yer almayan Gülin, süreç içerisinde kısa süreli bir tahliye kararı alsa da savcılığın itirazı üzerine Silivri Cezaevi’nde kalmaya devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ana dosyadan ayırarak 21 Temmuz 2026’da hazırladığı ek iddianamede, Gülin ve beraberindeki sanıklara İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ihalelerine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "kamu zararından dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkesinde dün görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, aralarında Onur Gülin’in de bulunduğu 5 kişinin tahliyesine karar verirken bir sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

ÇEŞME SORUŞTURMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçtiği günün sabahında dün Çeşme Belediyesine yönelik 12 kişi hakkında "suç örgütü kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla açılan soruşturmanın ihbarla başladığı öğrenildi.

Onur Gülin'in yarım kalan tahliye sevinci ise ilk değil. 4 Aralık’taki aylık tutukluluk incelemesinde aralarında Ekrem İmamoğlu’nun şoförlerinin de bulunduğu 21 kişilik gruptan Gülin dahil 19 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

İzmir’den gelen ailesi ve iki küçük kızıyla cezaevi kapısında buluşmayı bekleyen Gülin, savcılığın jet hızıyla yaptığı itiraz üzerine cezaevinden çıkamadan, gece yarısı jandarma karakoluna götürülerek 9 saat içinde yeniden tutuklandı.