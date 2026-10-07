Son dakika | İBB soruşturmasında 5 tahliye kararı: 16 ay sonra ilk duruşma
İBB soruşturması kapsamında yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan ve ana iddianamede yer almayan 6 isim, ayrı iddianamenin ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme 5 kişinin tahliyesine, 1 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.
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İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında Mayıs 2025’te tutuklanan ve ana İBB iddianamesinde sanık olarak yer almayan 6 isim, haklarında hazırlanan ayrı iddianamenin ilk duruşmasında yaklaşık 16 ay sonra hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet’ten Batuhan Serim’in haberine gör, mahkeme, 6 tutukludan 5’inin tahliyesine karar verirken Fikri Murat Demir’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi