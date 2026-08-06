İBB Davasında inceleme günü: Yeni tahliyeler olabilir

Aralarında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB davasında bugün tutukluluk incelemesi yapılacak. Son duruşma 9 Temmuz tarihinde görülmüş ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 6 kişi bu duruşmada tahliye edilmişti.

Gazeteci Kayhan Ayhan'ın aktardığı bilgilere göre Bugün dosya üzerinden görülecek olan tutukluluk incelemesinde yeni tahliyelerin olabileceği ifade ediliyor.

İKİNCİ CELSE 17 AĞUSTOS TARİHİNDE BAŞLAYACAK

İnan Güney'in tahliye edildiği son duruşmanın ardından İBB davasındaki ilk celse de sona ermiş, bir sonraki yani ikinci celsenin başlayacağı tarihin 17 Ağustos olarak mahkeme heyeti tarafından açıklanmıştı. İkinci celsede ilk celsenin aksine sadece tutuksuz sanıkların dinleneceği belirtilmişti.

SON DURUŞMADA EKREM İMAMOĞLU'NA SAVUNMASI YAPTIRILMAMIŞTI

İBB davasının son duruşmasında hakkında 2 bin yıldan fazla hapis cezası istenen ve suç örgütü lideri suçlaması yapılan Ekrem İmamoğlu'na kısa savunma süresi verilmiş, İmamoğlu bu duruma tepki gösterince hakim İmamoğlu'nu salondan çıkarmıştı. Salondan zorla çıkarılan İmamoğlu için duruşma zaptına İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığı şeklinde zabıt tutturulmuştu.