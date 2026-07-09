Son Dakika | İnan Güney tahliye edildi

İBB davasının 64. duruşmasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ardından Güney gece saatlerinde tahliye edildi. Güney'in tahliye olmasının ardından seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından "Beyoğlu'nun evladı İnan Güney Merhaba!" paylaşımını yaptı. Güney ilk açıklamasında "Bugün o nöbeti hala tutan arkadaşlarım var Silivri'de, tüm başkanlarıma tüm bürokratlara selam olsun" dedi.

6 KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Metin Bal ve Seyfullah Demirel hakkında tahliye kararı çıktı. Kararın ardından İnan Güney'i cezaevi çıkışında kalabalık bir grup coşkuyla karşıladı. İBB davasında sonraki tutukluluk incelemesi 6 Ağustos'ta, ikinci celse ise 17 Ağustos'ta görülecek. Sadece tutuksuz sanıkların dinleneceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarıldığı İBB davasının 64. gününde tahliye kararı verilmişti. Dava sürecinde İnan Güney ve diğer sanıklar hakkında tutukluluk kararı bulunuyordu. Tahliye kararının ardından Güney serbest bırakıldı.