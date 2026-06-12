HSK kararnamesi yayımlandı! Yargıda üst düzey atamalar gerçekleşti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı illerin başsavcı atamalarının gerçekleştiğini duyurmuştu.

Bu kapsamda idari yargıda 359, adli yargıda 4 bin 608 hakim ve savcının ataması yapıldı. Toplamda da 32 ilin başsavcısı değişti.

32 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Hakimler Savcılar Kurulu resmi sayfasından son paylaşılan bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcıları değişen iller şu şekilde:

Samsun: Mustafa ÇAKMAK (Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından)

Mersin: Yasin EMRE (Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından)

Şanlıurfa: Murat ÇALIŞ (Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından)

Konya: Mehmet UZUN (Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından)

Mardin: Hakan HANAY (İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Aydın: Uygur Kaan ARISOY (Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından)

Denizli: Mustafa AKBULUT (Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından)

Eskişehir: Ferhat DENİZ (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Tekirdağ: Bilgehan YÜCEL (Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından)

Düzce: Muhammet Emin ÜNALAN (İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından)

Ordu: Ufuk Mustafa SÜREN (Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından)

Sinop: Olcay AKSOY (Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından)

Çanakkale: Dr. Ali ÖZTÜRK (Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından)

Kütahya: Savaş KILIÇ (Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Niğde: Aydın TUNCAY (Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından)

Ağrı: İbrahim YUSUFOĞLU (Erzurum Cumhuriyet Savcılığından)

Artvin: Necati KURÇENLİ (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından)

Bartın: Yusuf TUĞRUL (Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından)

Bitlis: Fazıl KANDEMİR (İzmir Cumhuriyet Savcılığından)

Batman: Barış ARIDURU (Batman Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Bingöl: Uğur AKIN (Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığından)

Nevşehir: Adem ÇALIŞ (Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından)

Kırıkkale: Ahmet Rüfai ŞAHİN (Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından)

Adıyaman: Özgür CELBEK (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Tokat: Erhan BİROL (Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından)

Şırnak: Yusuf CANİK (Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından)

Bilecik: Emre GENÇ (Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından)

Erzincan: Mehmet AVCI (Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığından)

Yalova: Yunus Emre BÜYÜKYURT (Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından)

Muş: Hüseyin KAÇAR (Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından)

Osmaniye: Tolga Han ALTINAY (Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Muğla: Necati KAYAKÖZÜ (İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Tam listeye HSK'nın resmi sitesinden ulaşılabilir.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI DA DEĞİŞMİŞTİ

Öte yandan gün içinde yapılan görev değişiklikleri kapsamında Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Bakan Gürlek sosyal medyadan atamaları şu ifadelerle duyurmuştu:

"Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum.

Kararnamenin; hâkim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."