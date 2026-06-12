Son Dakika | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine gelen isim belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Kararname kapsamında HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

Aykut Çelik, kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianameyi hazırlayan başsavcı olarak biliniyor.

Çelik aynı zamanda İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 402 kişi hakkında İBB davasını açan 7 savcıdan biri.

NELER OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, HSK Genel Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Karaköse’nin görevden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı için yeni isimlerin gündeme gelebileceği belirtilmişti.

Karaköse, 18 Ocak 2024’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti. Bu dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser organizasyonları soruşturması yürütülmüş, dosya kapsamında beşi tutuklu 14 kişi hakkında dava açılmıştı.

Yargı kulislerinde, Ankara Adliyesi’ndeki görev değişiminin ardından CHP’li belediyelere ilişkin bazı dosyaların yeniden hareketlenebileceği iddia edilmişti. CHP Lideri Özgür Özel ve bazı CHP milletvekilleri hakkında farklı başsavcılıklarca hazırlanan dosyaların da dokunulmazlık süreci nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtilmişti.

Bu dosyaların fezlekeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği tartışma konusu olmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise fezleke tartışmaları için “Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yargı kulislerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'ın ismi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamı için öne çıkmıştı.