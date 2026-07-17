Hazır olun! Meteoroloji tarih verdi: Aşırı sıcak hava dalgası yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunda yurdun kuzey ve kuzey doğu hattı için gök gürültülü sağanak yağış, Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Haftalık tahminlerde ise termometreleri mevsim normalleri üzerine çıkarmak için yaklaşan sıcak hava dalgasını duyurdu.

Hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar Pazar günü batı ve iç kesimlerde zirve yaparak aşırı sıcaklık değerlerine çıkacak.

HAZIR OLUN! METEOROLOJİ TARİH VERDİ: AŞIRI SICAK HAVA DALGASI YAYILACAK

Meteoroloji'nin 17-23 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık tahmin haritasına göre, hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren batı ve iç kesimlerde yükselişe geçecek.

Tahminlere göre sıcaklıklar pazar günüyle birlikte batı bölgelerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcak hava dalgası yurdun büyük bölümüne yayılacak ve batı ile iç kesimlerde etkisini artıracak.

Haftalık değerlendirmede, güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Buna karşın kuzey kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdüreceği öngörüldü.

KUZEY VE KUZEYDOĞUDA SAĞANAK MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji'ye göre yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde sıcaklıkların bugün mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere (Bolu hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, doğusu 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinden, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ