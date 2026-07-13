Fransa'da kırmızı alarm verildi! Aşırı sıcaklar 3 nükleer reaktörü durdurdu

Fransa, yeni bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkedeki nükleer santrallerde de zorunlu önlemler devreye sokuldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle 3 nükleer reaktörün çalışması geçici olarak durdurulurken, 8 reaktörün ise kapasitesi düşürüldü.

37 VİLAYETTE KIRMIZI ALARM: 3 NÜKLEER REAKTÖR DURDURULDU

Yerel basının devlet enerji şirketi EDF’nin açıklamalarına dayandırdığı bilgilere göre, ülkede sıcaklıklar nedeniyle 37 vilayette kırmızı alarm ilan edildi.

Sıcak hava dalgası nehir sularının sıcaklığını halihazırda artırdığı için, nükleer santrallerden çıkacak aşırı ısınmış suların nehirlere bırakılmasını engelleyen çevresel kısıtlamalar uygulamaya konuldu. Bu koruma önlemleri kapsamında, nehir kıyısında yer alan 3 reaktörün faaliyeti bir süreliğine tamamen askıya alındı.

Çevresel dengelerin korunması amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, durdurulan reaktörlerin yanı sıra 8 reaktör de düşük güç moduna geçirilerek daha az kapasiteyle çalıştırılmaya başlandı.

Tamamen durdurulan üniteler arasında Garonne Nehri kıyısındaki Golfech 2. Ünitesi, Rhone Nehri kıyısındaki Bugey 3. Ünitesi ve Meuse Nehri kıyısındaki Cooz 2. Ünitesi yer aldı.

FRANSA’NIN ENERJİ KAYNAĞI RİSK ALTINDA

Toplamda 57 nükleer reaktöre sahip olan Fransa, elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini bu santraller vasıtasıyla karşılıyor. Yaşanan aşırı sıcaklar ve nehir sularını koruma zorunluluğu, ülkenin en önemli enerji üretim ağında kısıtlamalara gidilmesini zorunlu kıldı. (AA)