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Halk TV Türkiye Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı

Butlan ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na Halk TV'ye atanan kayyum sonrası tepki yağdı. Kılıçdaroğlu sadece 4 gün önce Halk TV'yi hedef göstermişti.

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Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı
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Butlan ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'yi açıkça hedef göstermesinden yalnızca 4 gün sonra Halk TV'ye bugün şafak baskını düzenlendi. Polis ekipleri kanala girdi. Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız haber kanalı Halk TV'ye kayyum atandı.

Halk TV'ye kayyum atanması sonrası ise tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Halk TV'yi açık hedef göstermesini hatırlatan vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini dile getirdiler. Sosyal medya adeta bu mesajlarla yıkıldı.

KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İşte o tepkilerden bazıları:

Bülent Mumay: "Bu 'tesadüfi' görüşmenin ardından, her iki partinin hedef gösterdiği Halk TV'nin basılması da 'tesadüf'tür"

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 1

‘Halk’ın sesi kısıldı‘Halk’ın sesi kısıldı

"KILIÇDAROĞLU 4 GÜN ÖNCE HEDEF ALDI"

Mehmet Ali Güller: "Kılıçdaroğlu dört gün önce Halk TV’yi hedef aldı, 'sahibi yurtdışında yaşayan TV olmaz' dedi, 'şikayet ettik, RTÜK işini yapmıyor' dedi; dört gün sonra, bu sabah Halk TV’ye polis girdi! Üstelik tam da İmamoğlu’nun savunmasının başlayacağı gün!"

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 3

Anayasa madde 28: Basın hürdür sansür edilemezAnayasa madde 28: Basın hürdür sansür edilemez

"MUTLU OLDUN MU KILIÇDAROĞLU"

Uğur Poyraz: "Üç gün önce ihbar etti. Savcılık bu sabah HALK TV'ye kayyım tayin edip yayını durdurdu. Mutlu oldun mu Kılıçdaroğlu?"

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 5

Dünya medyası Halk TV’ye kayyum atanmasını "son dakika" olarak duyurdu!Dünya medyası Halk TV’ye kayyum atanmasını "son dakika" olarak duyurdu!

"BU VARLIĞI BOŞUNA MI KONUŞTURDULAR SANIYORSUNUZ"

İbrahim Kahveci: "Bu varlığı boşuna mı konuşturdular sanıyorsunuz. Ne dedim: Cumhur İttifakının masa altı ortağıydı, şimdi açık ortağı olduğunu görüyoruz. Konuştu veya konuşturuldu ve Halktv susturuldu"

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 7

Son Dakika | Butlan Kılıçdaroğlu sadece dört gün önce Halk TV’yi böyle hedef göstermiştiSon Dakika | Butlan Kılıçdaroğlu sadece dört gün önce Halk TV’yi böyle hedef göstermişti

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİLER

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 9

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 10

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 11

Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı - Resim : 12

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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