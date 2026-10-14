Halk TV'ye atanan kayyum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: Sosyal medya yıkıldı

Butlan ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'yi açıkça hedef göstermesinden yalnızca 4 gün sonra Halk TV'ye bugün şafak baskını düzenlendi. Polis ekipleri kanala girdi. Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız haber kanalı Halk TV'ye kayyum atandı.

Halk TV'ye kayyum atanması sonrası ise tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Halk TV'yi açık hedef göstermesini hatırlatan vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini dile getirdiler. Sosyal medya adeta bu mesajlarla yıkıldı.

KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İşte o tepkilerden bazıları:

Bülent Mumay: "Bu 'tesadüfi' görüşmenin ardından, her iki partinin hedef gösterdiği Halk TV'nin basılması da 'tesadüf'tür"

"KILIÇDAROĞLU 4 GÜN ÖNCE HEDEF ALDI"

Mehmet Ali Güller: "Kılıçdaroğlu dört gün önce Halk TV’yi hedef aldı, 'sahibi yurtdışında yaşayan TV olmaz' dedi, 'şikayet ettik, RTÜK işini yapmıyor' dedi; dört gün sonra, bu sabah Halk TV’ye polis girdi! Üstelik tam da İmamoğlu’nun savunmasının başlayacağı gün!"

"MUTLU OLDUN MU KILIÇDAROĞLU"

Uğur Poyraz: "Üç gün önce ihbar etti. Savcılık bu sabah HALK TV'ye kayyım tayin edip yayını durdurdu. Mutlu oldun mu Kılıçdaroğlu?"

"BU VARLIĞI BOŞUNA MI KONUŞTURDULAR SANIYORSUNUZ"

İbrahim Kahveci: "Bu varlığı boşuna mı konuşturdular sanıyorsunuz. Ne dedim: Cumhur İttifakının masa altı ortağıydı, şimdi açık ortağı olduğunu görüyoruz. Konuştu veya konuşturuldu ve Halktv susturuldu"

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİLER