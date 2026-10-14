Son Dakika | Butlan Kılıçdaroğlu sadece dört gün önce Halk TV’yi böyle hedef göstermişti

Büyük seçim hezimetinin ardından CHP kurultayını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalı butlan kararı ile döndüğü genel başkanlık sıfatı ile sadece dört gün önce Halk TV'yi hedef göstermişti.

Halk TV'ye bugün şafak baskını düzenlendi. Polis ekipleri kanala girdi. Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız haber kanalı Halk TV'ye kayyum atandı.

Kılıçdaroğlu KRT TV'de dört gün önce şunları sarf etmişti:

"Halk TV var biliyorsunuz, Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor, günün 24 saati. İzlemiyorum ben. Olmaz. Olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor, RTÜK'e bizim arkadaşlar 'Ya bu yalandır' diye söylediler, RTÜK 'Bizim işi- görev alanımıza girmez' diye bize bir yazı yazdı. E görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın. Yayın yapıyor."

#SONDAKİKA | Halk TV'ye kayyum atandı Butlan Kılıçdaroğlu sadece dört gün önce Halk TV’yi böyle hedef göstermişti https://t.co/VvsR2oiU3D https://t.co/GTI938pfSW — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

CAFER MAHİROĞLU SERT YANIT VERMİŞTİ

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, butlan Kılıçdaroğlu'na şunları söylemişti:

"Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, yine Halk TV’yi ve şahsımı hedef almış. 13 yıl boyunca Atatürk’ün koltuğunda oturmuş, demokratik bir kurultayda seçimi kaybetmiş, 80 yaşına yaklaşmış, CHP gibi köklü bir Cumhuriyet kurumuna genel başkanlık yapmış bir zatın bugün düştüğü durum ibretliktir. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, kendi partisinin seçilmiş belediye başkanlarını, delegelerin iradesiyle göreve gelmiş genel başkanını ve Türkiye’nin bağımsız medya kuruluşunu hedef alıyor. Muhalefetin yükseldiği bir dönemde, kirasının kim tarafından, nereden ve nasıl ödendiği belli olmayan ofisinde, seyyar iftiracılar ve trollerle, sinsi organizasyonlar yürüten zat kalkmış beni ve Halk TV’yi hedef gösteriyor. Bugün için tek bir şey söyleyeceğim: Sen, Türkiye siyasetinin başına gelmiş en talihsiz vakasın!"

KILIÇDAROĞLU VİDEO PAYLAŞTIKTAN SONRA CHP'YE BUTLAN KARARI GELMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu 20 Mayıs'ta X hesabından CHP için "arınma" konuşmalı bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasından 24 saat sonra CHP için tartışmalı mutlak butlan kararı çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu, mahkemenin atama kararını kabul etmiş ve butlan olarak CHP'nin başına gelmişti.