Son Dakika | AKP'li eski bakan yardımcısı tutuklandı! "Fona 100 milyon lira kaptırdım" demişti

Fon vurgununda yaklaşık 100 milyon lira kaybettiğini öne süren eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Aksu’nun adı, Tera’nın likit fonuna yaptığı yatırım ve parasını çekemediği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Aksu, hakimlikte verdiği ifadede halen ticaretle uğraştığını, geçmişte bürokrat olarak görev yaptığını söyledi. Borsada bireysel işlem yaptığını belirten Aksu, yatırımlarında genel olarak zarar ettiğini ve herhangi bir kişinin yönlendirmesiyle işlem yapmadığını savundu.

"RENCİDE OLDUM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Gazeteci Barış Terkoğlu’na konuşan Mustafa Aksu, borsadaki parasını likit fonlara aktardığını ve 10 Eylül’de Tera’nın fonuna giriş yaptığını söylemişti.

Aksu’nun yatırım tutarı için ‘100 milyon lira mertebesinde olduğunu söyleyebilirim’ demişti. Aksu’nun yaşadığı duruma ilişkin “çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak” ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

PAKDEMİRLİ DÖNEMİNDE GÖREV YAPTI

Gençlik yıllarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Mustafa Aksu, 2003 yılında AKP’de siyasete başladı.

Aksu, AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı, Ekonomik İşler Başkanlığı, Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018-2021 yılları arasında Bekir Pakdemirli’nin Tarım ve Orman Bakanlığı döneminde bakan yardımcılığı yapan Aksu, Pakdemirli ile yaşadığı tartışmaların ardından görevinden ayrıldı. Aksu’nun görevden ayrılması, o dönem parti içinde de tartışma yaratmıştı.