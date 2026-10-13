İktidara yakın gazeteden AKP'ye fon krizi uyarısı: Taban büyük tepki gösterdi

Türkiye günlerdir fon krizini tartışıyor. YENİ Parti ve muhalefet iktidarı fon vurgununa adı karışan isimlerin açıklanması çağrısı yaparken iktidara yakın gazeteciler de iktidarı uyarmaya başladı.

Son olarak eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının karıştığı ortaya çıkan fon vurgununda 214 kişiden 85’inin ismi sızdırılmıştı.

Sızdırılan isimler arasında Cübbeli Ahmet’in damadı ve Ömer Çelik ile tatil yaptığı iddia edilen Osman Nacar’ın mal varlıklarına el konulduğu ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmelerin yankıları sürerken Sabah Yazarı Mahmut Övür iktidarı uyardı. Övür kaleme aldığı yazıda "Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya gibi simgesel isimlerin skandala karışması AK Parti tabanında sert bir tepkiye yol açtı” ifadelerini kullandı.

Övür’e göre Erdoğan bu krizi atlatırsa kuvvetlenecek.

İKTİDARA UYARI

Fatma Betül Sayan Kaya gibi AKP'deki simgesel isimlerin adının karışmasının tabanda tepkiye yol açtığını söyleyen Övür, şöyle yazdı:

"Fon skandalına hükümet daha ilk günden el koyup yönetmeye ve gereğini yapmaya başlasa da ortaya çıkan fotoğraf ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya gibi simgesel isimlerin skandala karışması AK Parti tabanında sert bir tepkiye yol açtı.

Çünkü taban, son 15 yılda FETÖ ve gizli ortağı CHP tarafından AK Parti'ye yöneltilen suçlamalarla kıyaslanmayacak kadar derin bir 'mahcubiyet' hissetti.

Başkan Erdoğan tam da bu nedenle, daha ilk günden olaya el koydu ve sert çıktı. Hatta siyasi ve idari yönüne ilişkin, 'Bizzat ben ilgileneceğim' deme gereği duydu. O gerek zamana yayılsa da er veya geç yapılacak.

Taban da bunu bekliyor. Bugün hangi AK Partiliyle konuşursanız konuşun olaya karışanları sahiplenmiyor, tam tersi tepki koyuyor ve gereğinin yapılmasını istiyor. Görmezden, duymazdan gelmiyor. Bu 24 yıllık AK Parti iktidarı için de bir şans.

Eğer AK Parti bu süreci doğru yönetirse -ki öyle görünüyor- bu skandaldan da temizlenerek ve güçlenerek çıkacak."