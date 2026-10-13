Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Fon vurgunu mağduru AKP'li ve MHP'li vekiller bile isyanda! "Güvence" talep ediyorlar

Fon vurgunu mağduru AKP'li ve MHP'li vekiller bile isyanda! "Güvence" talep ediyorlar

Fon tasfiyelerine ilişkin kanun teklifine AKP'li ve MHP'li milletvekillerinden de itiraz geldi. Fonda kendilerinin ya da yakınlarının birikimleri kalan vekiller düzenlemede değişiklik talep etti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Fon vurgunu mağduru AKP'li ve MHP'li vekiller bile isyanda! "Güvence" talep ediyorlar

Türkiye'nin en büyük finansal vurgunlarından biri olarak anılan fon skandalına ilişkin tasfiye düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye hazırlanıyor. Teklifte 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme öngörülmesi, geri ödemelerin takvimi ve anaparanın tamamının iadesine yönelik güvence bulunmaması eleştirilere yol açtı. Fonlarda birikimleri kalan AKP ve MHP milletvekilleri de düzenlemede değişiklik yapılmasını istiyor.

Fon skandalında mağdurların zararlarının karşılanmasına yönelik yasal düzenleme tartışılmaya devam ediyor. Fonların tasfiyesini düzenleyen kanun teklifinin yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması beklenirken, teklifin mağduriyetleri gidermek için yeterli olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Düzenlemede 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme imkanı tanınması öngörülürken, ödemelerin hangi takvim doğrultusunda yapılacağı ve yatırımcıların anaparalarının tamamını geri alıp alamayacağı konusunda "güvence" verilmemesi eleştirilerin başında geliyor.

FON MAĞDURU MİLLETVEKİLLERİNDEN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre kendilerinin ya da ailelerinin birikimleri fonlarda kalan AKP ve MHP'li bazı milletvekilleri de teklifin mevcut halini yetersiz buluyor. Mağduriyetlerin kalıcı biçimde giderilmesi gerektiğini savunan milletvekillerinin öncelikli talebi, yatırılan anaparanın eksiksiz iadesinin "güvence" altına alınması.

Fon vurgununun AKP'ye maliyeti son ankette ortaya çıktı! Düşüş büyükFon vurgununun AKP'ye maliyeti son ankette ortaya çıktı! Düşüş büyük

Mağdur vekillerin değerlendirmelerinde, yalnızca ödeme yapılacağına ilişkin açıklamaların yeterli olmayacağına dikkat çekiliyor. Anaparanın tamamının geri ödeneceğine yönelik açık bir garanti verilmesinin hem yatırımcıların beklentilerini karşılamak hem de güven sorununu gidermek açısından belirleyici olduğu ifade ediliyor.

AKP seçmeni bile fon skandalında adil çözüm beklemiyor! Son anketten çarpıcı sonuçlarAKP seçmeni bile fon skandalında adil çözüm beklemiyor! Son anketten çarpıcı sonuçlar

DÖRT BAŞLIKTA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Fon mağduru milletvekillerinin düzenlemeye ilişkin talepleri dört temel noktada yoğunlaşıyor.

1- Tasarruf sahiplerinin yatırdıkları paranın eksiksiz geri ödenmesi ve olası kayıpların önüne geçilmesi isteniyor.

2- Teklifin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılması talep ediliyor. Mağdur vekilleri, ödemelerin değer kaybına uğramış güncel fiyatlar yerine tasfiye öncesinde esas alınan 16 Eylül referans fiyatı üzerinden hesaplanmasını savunuyor.

3- Haksız kazançlar üzerinden kesilen yüzde 17,5 oranındaki stopajın ortak bir fonda toplanarak mağdurlara yapılacak ödemelerde ek kaynak olarak değerlendirilmesi isteniyor.

4- Olağan dışı kazanç elde edilen işlemlerin geriye dönük araştırılması ve şüpheli görülen tüm işlemlerin mercek altına alınması da talepler arasında yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Milletvekili AKP MHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro