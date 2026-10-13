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Stadı yıkılan TFF 1. Lig takımında taraftarlar devreye girdi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Vanspor'da stat krizi devam ediyor. Stadı yıkılan Vanspor taraftarları devreye girdi ibre 2 kente döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Stadı yıkılan TFF 1. Lig takımında taraftarlar devreye girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor'da stat sorunu devam ederken, kulüp yönetimi iç saha maçlarının oynanacağı yeni adresler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, taraftarların taleplerini de dikkate alarak bazı karşılaşmaları bölge şehirlerinde oynatmayı hedefliyor.

AKHİSAR FORMÜLÜ YETERSİZ KALDI

Stadının yıkılması nedeniyle iç saha maçlarını Akhisar'da oynayan Vanspor, taraftar desteğini daha güçlü hissedebileceği alternatif seçenekler üzerinde yoğunlaştı. Kulüp yönetiminin, özellikle bölge illerine dönüş konusunda çeşitli temaslar yürüttüğü öğrenildi.

DİYARBAKIR VE BATMAN İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Vanspor Başkanı Özgür İreç İlhan, konuya ilişkin Amida Haber'e yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde Akhisar Stadı ile anlaşmanın zaten yapılmış olduğunu belirtti. Ancak taraftarlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda yeni bir planlama üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İlhan, "Taraftarımızın da yoğun bir talebi var. Bölge illerimizde maçlarımızı oynamak için girişimlerimiz ve çabamız var. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra resmi başvurumuzu yapacağız. Bazı maçlarımızı Diyarbakır'da, bazı maçlarımızı da Batman'da oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DESTEĞİ İÇİN KRİTİK ADIM

Kulüp yönetimi, maçların Diyarbakır ve Batman'da oynanmasının hem taraftar katılımını artıracağını hem de takımın iç saha atmosferini daha güçlü şekilde yaşayacağını düşünüyor.

Gerekli resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulması beklenirken, Vanspor'un kalan iç saha maçlarının bir bölümünü Diyarbakır ve Batman'da oynama ihtimali güç kazanmış durumda.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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