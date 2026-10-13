Mansur Yavaş resmen duyurdu: 100 milyon TL bugün hesaplara yatıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik Belediyesi KALBE Un Fabrikası’nın açılışında üreticilere beklenen müjdeli haberi verdi.

"Desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Sizler üretmezseniz, biz aç kalırız. Hayvancılık yapanlar dahil herkesi destekliyoruz" diyen Yavaş, çiftçilerin hesaplarına bugün yaklaşık 100 milyon liralık mazot yardımının yatırıldığını açıkladı.

BUGÜN HESAPLARA YATIYOR

Kalecik Belediyesi tarafından, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılında KALBE Un Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, ABB bürokratları, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

"ONLAR ÜRETMEZSE BU TOPLUM AÇ KALIR" DEDİ

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, açılış konuşmasında Yavaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek KALBE Un Fabrikası başta olmak üzere ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı. Karakoç, belediyecilik anlayışlarını şu sözlerle ifade etti:

"Belediye başkanı dendiği zaman sadece artık yolları yapan veya belediyeciliğin temel hizmetlerini yapan insan olmaktan öte belediye başkanlarının artık şöyle bir görevi var: Bulunduğu kente bir şeyler katıp orada yaşayan insanların gelirlerini artıracak çalışmalar yapmaları gerekir. Ve Sayın Başkanımız da Un Fabrikası'ndan başlayarak bunu gösterdi. Ve gerçekten buradaki tesise epey bir masraf etti ama bu tesis uzun yıllar boyunca Kalecik halkına hizmet edecek. Sayın Başkanım, çiftçi üretsin. Üretmesi için uğraşıyoruz. Onlar üretmezse bu toplum aç kalır. Ukrayna'daki savaş, pandemi krizi gösterdi ki o ülkeler böyle kritik durumlarda önce kendi insanını düşünüyor ve bize buğdayını vermiyor. Keza savaş nedeniyle bazen temin etme imkanımız olmuyor. Halbuki bizler hep şunu öğrendik çocuklarımızdan itibaren, dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden birisiyiz diye öğrendik. Ama son yıllarda çok uzun zamandır insanlar tarımdan uzaklaştı. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Oralardaki köy okullarının kapanmasından tutun kırk türlü sebep sayabiliriz. Ancak işte bizler geçen dönemde yaptığımız gibi Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize çok büyük destekler verdik. Bunun sebebi onların üretmesi, en iyi bildikleri işi yapmasıydı. Tohumundan mazotuna, gübresine kadar, fidesine kadar her türlü desteği verdik."

HALK EKMEK İLE DEV ANLAŞMA YAPILDI



Kalecik'teki un fabrikasının çiftçilerin ürününü değerlendireceğini ve Halk Ekmek ile iş birliği yapıldığını belirten Yavaş, çiftçilere yönelik müjdesini şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi de Kalecik Belediyesi bu açılan un fabrikasıyla inşallah Kalecik'teki çiftçilerin unlarını değerlendirecek. Bununla kalmıyor. Bizim Halk Ekmek yüz binlerce ton buğday üretiyor. Ve şu anda Kalecik Belediyesi'yle de anlaşma yapıyor. Dolayısıyla neredeyse Kalecik'in tüm çiftçilerinin ürettiği buğday dahi bizim Halk Ekmek'e yetmeyecek. Ve inşallah hem ilk buradaki çiftçilerimiz üretmeye devam edecek, hem para kazanacak, hem Ankara halkı bundan faydalanacak. Bu, güzel bir belediye başkanlığının güzel bir örneği oldu. Ben Satılmış Başkan'ı bu konuda tebrik ediyorum. Bu vesileyle şunu da duyurmak istiyorum. Bugün 100 milyon lira civarında mazot yardımı çiftçilerimizin hesaplarına yatıyor. Desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Biraz önce söylediğim gibi sizler üretmezseniz gerçekten biz aç kalırız. Hayvancılık yapanlar dahil herkesi destekliyoruz."

YAVAŞ KALECİK'E TURİZM VE ASFALT MÜJDESİ DE VERDİ

İlçedeki turizm, asfalt ve altyapı çalışmalarına da değinen Yavaş, Ankara Kalesi restorasyonu ve ilçedeki yatırımlarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bunun yanında Kalecik'in turizmiyle ilgili yapılan çalışmalar da var. Ankara Kalesi'nin restorasyon projesi de hazırlandı. Çok yakında ihaleye çıkıyoruz. İnşallah onu da kendi dönemimizde bitirip Kalecik halkının hizmetine sunacağız ve turizm açısından gerçekten önemli bir hizmet olacak diye düşünüyorum. Bunun yanında dezavantajlı gruplara desteklerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Kalecik Belediye Başkanımızla geçen planlamasını da yaptık, bizim ayrıca yapacağımız asfalt ve sıcak asfalt konusunda bazı asfalt çalışmalarımız var. Onlar da Başkanımızın gösterdiği yerlerden başlamak suretiyle onun da ihalesi yapıldı, yer teslimine başlayarak inşallah onlara da devam edeceğiz."

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU YAPTI

Geçmiş dönemdeki yönetimlerin iş birliğine yanaşmadığını ancak Satılmış Karakoç ile örnek bir dayanışma sergilendiğini ifade eden Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben şöyle demiştim seçimden önce, maalesef önceki dönemdeki belediye başkanlarımız yanımıza pek gelmediler. Yani işbirliğine çok yanaşmadılar. İlçeler kaybetti. Ancak bu durumu gelip biz seçim zamanında şikayet ettiğimiz zaman birlikte çalışmayı gönüllü kabul eden destek olan, elimizden tutan belediye başkanlarını gönderin, doya doya Ankara'ya hizmet edelim demiştik. Ve bunu şimdi Satılmış Başkan'ımla gerçekleştiriyoruz. Ben diyorum ki kendi dönemimde siyasi partilerimizin değerli temsilcileri de yardımcı olsunlar, Başkanımız vasıtasıyla talepte bulunsunlar, Kalecik'ten istemesi Ankara Büyükşehir'e de bize de yerine getirmek düşüyor. Ve inşallah görevi bırakıp, bittiği zaman arkamızdan 'Bir hemşehrimiz geldi. Memleketimize güzel hizmet etti. En ücra köyümüze kadar elini uzattı' demesini istiyorum. Hayır duası istiyorum. Çünkü başkent olmasına rağmen başkentte hala kanalizasyonu, yedi buçuk yıldır uğraşıyoruz tamamlayamadığımız veya hala olmadığı için su temininde güçlük çektiğimiz Ankara'nın birçok bölgesi var. Hızlı bir şekilde onları çalışıyoruz. Çünkü artık bu dönemde insanlar tekrar köylerine gitmeye başladılar. Hafta sonunu orada geçirmeye başladılar ya da emekli olanın birçoğu kalabalık kentlerden tekrar o güzel köylerine dönmeye başladılar. Onun için oralarda rahat etmeleri, konforlu yaşamaları için de inşallah bize düşen altyapıların tamamını yapmaya çalışıyoruz ve inşallah bitireceğiz." (ANKA)