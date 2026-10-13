Bakanlık duyurdu: Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının belirlendiğini duyurdu. Kota tamamlama primi dahil ton başına alım fiyatı 3 bin 720 TL olarak belirlendi.

Açıklamada, sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımının hem üreticilerin geleceği hem de Türkiye'nin stratejik üretim gücü açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

STRATEJİK ÜRETİM GÜCÜ VE 2. ASIR VURGUSU YAPILDI

Bakanlığın açıklamasında, tarladan fabrikaya uzanan üretim zincirinin şeker sanayisini ikinci asrına taşıyacak en önemli dayanaklardan biri olduğu ifade edildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRKŞEKER 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı belirlenmiştir. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçimize alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımı, üreticimizin geleceği kadar ülkemizin stratejik üretim gücü açısından da büyük önem taşımaktadır. Tarladan fabrikaya uzanan bu güçlü zincir, şeker sanayimizi ikinci asrına taşıyacak en önemli dayanaktır. Ülkemizde şeker üretiminin ham maddesi olan şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 TL olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak; alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" (AA)