Bakanlık şeker pancarı alım fiyatını yeniden açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarı alım fiyatlarını güncellediğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarının ton başına alım fiyatı kota tamamlama primi dahil 3 bin 100 TL olarak belirlendi.

Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

YENİ FİYAT AÇIKLANDI

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının artırıldığı duyuruldu. Önceden ton başına 2 bin 975 TL olan fiyat, yapılan güncellemeyle 3 bin 100 TL’ye çıkarıldı.

BAKANLIKTAN ÜRETİCİLERE MESAJ

Fiyatı açıklanınca hevesleri kursağında kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellenmiştir. Kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.”