Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (TÜRKŞEKER) 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlık, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'in (TÜRKŞEKER) pancar alım fiyatını, ton başına kota tamamlama primi dahil 2.975 TL olarak belirlediğini bildirdi.

eker-pancari.jpg

Fiyatı açıklanınca hevesleri kursağında kaldıFiyatı açıklanınca hevesleri kursağında kaldı

"ŞEKER, TARIMDAN SANAYİYE KADAR GENİŞ BİR ETKİ ALANINA SAHİPTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (TÜRKŞEKER) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatı belirlenmiştir. Türkiye'nin stratejik gıda ürünlerinden biri olan şeker, sadece sofralarımıza tat katmakla kalmayıp tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir etki alanına sahiptir.

Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2.975 TL olarak belirlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak; alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

tarim-ve-orman-bakanligi.webp

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
Ekonomi
Borsa yatırımcıya güldü: Endeks prim yaptı
Borsa yatırımcıya güldü
Zamlar peş peşe! Bir kötü haber de Disney Plus'tan
Zamlar peş peşe! Bir kötü haber de Disney Plus'tan