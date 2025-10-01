Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlık, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'in (TÜRKŞEKER) pancar alım fiyatını, ton başına kota tamamlama primi dahil 2.975 TL olarak belirlediğini bildirdi.

"ŞEKER, TARIMDAN SANAYİYE KADAR GENİŞ BİR ETKİ ALANINA SAHİPTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (TÜRKŞEKER) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatı belirlenmiştir. Türkiye'nin stratejik gıda ürünlerinden biri olan şeker, sadece sofralarımıza tat katmakla kalmayıp tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir etki alanına sahiptir.

Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2.975 TL olarak belirlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak; alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."