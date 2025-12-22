Asgari ücret için net konuştu: Bu kadar olacağını düşünüyorum

Çift haneli enflasyon karşısında cüzdanı eriyen milyonlarca çalışanın kaderinde bu hafta kritik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kritik üçüncü toplantı öncesi kulisler hareketlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından gözler, rakamların netleşeceği üçüncü toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm piyasayı ise dolaylı yoldan etkileyecek olan yeni asgari ücret maratonunda sona gelindi. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, Ekol TV yayınında sürecin perde arkasını ve masadaki en güçlü senaryoyu açıkladı.

"YÜZDE 30'UN ÜZERİNE ÇIKILMASI ÇOK ZOR"

İkinci toplantıda rakam konuşulmadığını ancak üçüncü toplantı için bir simülasyonun masada olduğunu belirten Aydoğmuş, tablonun bu hafta netleşeceğini vurguladı.

Emekçiyi endişelendiren tahmini ise şu sözlerle paylaştı: "Şu anda yüzde 25 ile 30 bandında bir rakam üzerinde bir müzakere süreci olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel de bu çerçevede şekillenecektir. Yani yüzde 25'in altında beklemiyorum ben. Ama yüzde 30'un üzerine çıkma ihtimali de şu anda çok zor görünüyor."

TEMMUZDA ZAM ALINMAMIŞTI: HEDEF 28 BİN LİRA MI?

Mevcut asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu ve Temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmadığını hatırlatan Aydoğmuş, enflasyon farkının telafi edilip edilmeyeceğinin kritik nokta olduğunu belirtti.

Uzman ismin beklentisi ise rakamın 27 bin - 28 bin TL bandında açıklanması yönünde. Aydoğmuş, kamuoyunun sadece net rakama odaklandığını ancak masada sosyal haklar ve yan hakların da tartışıldığını, fakat Türkiye'de bölgesel veya sektörel bir asgari ücret sistemi olmadığı için gözlerin standart net ücrette olduğunu ifade etti.

BU HAFTA MI BELLİ OLACAK?

TGRT Haber'de konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise "Önümüzdeki hafta asgari ücretin ne olacağı belli olur ve açıklanır diye düşünüyorum" dedi.

Öngörüsünü paylaşan Erdursun şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari ücretin yüzde yirmi beşler civarında artacağını biz öngörüyoruz. Asgari ücretin 27 bin beş yüz lirayla 28 bin lira bandında olacağını düşünüyoruz."

İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI VE CEBE GİRECEK PARA

Masadaki yüzdelik oranlara göre yeni asgari ücretin (net) ne kadar olacağına dair hesaplamalar ise şöyle şekillendi:

Yüzde 20 Zam: 26 bin 524 TL

Yüzde 25 Zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 30 Zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 35 Zam: 29 bin 840 TL

Yüzde 40 Zam: 30 bin 945 TL