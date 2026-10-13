Son Dakika | Serap Belovacıklı'ya soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlattı. Halkın bir kesimini aşağılama suçlamasıyla resen başlatılan soruşturmanın gerekçesi Belovacıklı'nın sosyal medya paylaşımları.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti milletvekili Ümit Özlale, fon vurgunu nedeniyle yaptığı açıklamada Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının da yüklü miktarda işlem yaptığını söylemişti.

Kısa süre içinde yalanlanan bu iddianın ardından Özlale iktidara yakın isimlerin hedefi haline gelmişti.

Ümit Özlale'nin eşi olan Serap Belovacıklı, sosyal medya hesabından eleştirilere tepki gösteren bir mesaj paylaşmış ardından bu mesajını silmişti.

Belovıcıklı kendisine tepki gösteren bazı kullanıcılara da sert yanıtlar vermiş, o mesajlarını da silmişti.

AÇIKLAMASINI ABDÜLKADİR SELVİ YAZMIŞTI

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde konuya değinmiş “Köpek gibi sürünmeye devam hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler sığır sürüsü” paylaşımı nedeniyle eleştirdiği Belovacıklı'nın kendisine gönderdiği açıklamayı paylaşmıştı.

Selvi şunları yazdı:

"Millete hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Tam aksine X’ten kendisine ağır hakaretlerde bulunan “Ömer Okumuş” isimli şahsa cevap verdiğini ifade etti.

Kendisine, “Ben milleti kastetmiyorum. Bana hakaret eden ahlaksız şahsa tepki gösterdim” diye bir açıklaması olmadığı için eleştirilere maruz kaldığını belirttim. Ama Serap Belovacıklı’nın, “Milleti kastetmedim. Bana ağır hakaretlerde bulunan şahsa tepki gösterdim” açıklamasını paylaşıyorum. Bu arada Ömer Okumuş isimli şahsın tweetlerine baktım. Serap Belovacıklı’ya çok seviyesizce ve ahlaksızca hakaretlerde bulunmuş. Rezil mi rezil. Dibin dibi küfürler savurmuş."