Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale'ye suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının fon vurgununa karıştığı yönündeki iddialara ilişkin yeni açıklama yaptı. Göktaş, YENİ Partili Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Göktaş, açıklamasında, "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.

İddiaların ispatlanmasını beklediğini belirten Göktaş, "Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler." dedi.

Göktaş, iddiaları yayımlayan basın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Bakan Göktaş, "Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Göktaş'ın açıklaması şöyle:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum.

Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler.

Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım.

Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım.

Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım.

İFTİRAYI ATANLAR DA YAYANLAR DA HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."