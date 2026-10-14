Anayasa madde 28: Basın hürdür sansür edilemez

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 28. maddesinde yer alan "Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır" hükmüne rağmen, ulusal yayın yapan Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri girdi, kanala kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu.

ANAYASAL ÇERÇEVE: MADDE 28 NE DİYOR?

Kayyum ataması ve yayının durdurulmasıyla birlikte Anayasa'nın "Basın Hürriyeti"ni düzenleyen 28. maddesi yeniden tartışma konusu oldu. Anayasa'nın 28. maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

"Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar.

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.

Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir."

YAYIN KESİLDİ, ÇALIŞANLAR ARAMA BİTENE KADAR BİNAYA ALINMADI

Anayasal çerçeve bu kuralları içerirken, sabah saatlerinde Halk TV binasında uygulanan idari ve adli süreçte yayın fiilen kesildi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis baskınını sosyal medyadan "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de" sözleriyle duyurdu. Mahiroğlu hakkında daha önce tanımadığı kişilerin ifadeleri gerekçe gösterilerek yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Yüzlerce polisin katıldığı arama sırasında çalışanların içeri girmesine izin verilmedi. Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın kayyum heyeti başkanı ile yaptığı yayının devam etmesine ilişkin görüşmenin sonuçsuz kaldığını ve kanal yayınının durdurulduğunu bildirdi. Polisin aramayı tamamlamasının ardından çalışanlar tekrar binaya giriş yaptı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YANINDAYIZ"

Yayının kesilmesi ve kayyum atamasına siyaset cephesinden ilk tepki YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Özel; ekonomik kriz, geçim sıkıntısı ve kritik davaların savunma süreçlerinin başladığı bir dönemde bu adımın atıldığını belirterek, "Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.