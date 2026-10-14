Dünya medyası Halk TV’ye kayyum atanmasını "son dakika" olarak duyurdu!

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah saatlerinde düzenlenen polis baskını ve kanalın yayınlarının durdurulması uluslararası basında gündem oldu. Farklı ülkelerden medya kuruluşları, polis ekiplerinin binaya girmesini ve kanala kayyum atanmasını son dakika haberleriyle duyurdu.

REUTERS: MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SON DARBE

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Reuters, Halk TV'ye yönelik polis baskınını ve kayyum atanmasını Türkiye'de medya özgürlüğüne yönelik son darbe olarak nitelendirdi. Haber ajansı, “Muhalefet yanlısı yayın kuruluşu Halk TV, çarşamba günü İstanbul'daki ofisine polis baskını düzenlendiğini ve kanalın yönetimi için hükümet tarafından bir kayyum atandığını açıkladı. Bu gelişme, ülkede medya özgürlüğüne yönelik son darbe oldu” ifadelerini kullandı.

Reuters internet sitesinde yayımladığı haberde, “Yüzlerce polis binaya girdi. İçeride arama yapılırken Halk TV binasına girişe izin verilmiyor” açıklamasını yaptı.

Haber ajansı, kanalın canlı yayınlarının sabah saat 06.30'da kesildiğini, bu saatten itibaren önceden kaydedilmiş içeriklerin yayımlanmaya başladığını bildirdi.

AFP: POLİS KANALIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Fransız haber ajansı AFP de Halk TV'ye yönelik operasyonu şu ifadelerle duyurdu:

“Polis, Türkiye'nin ana muhalefet çizgisindeki başlıca özel televizyon kanalı Halk TV'nin merkez binasının kontrolünü ele geçirdi ve kanalın 11 çalışanını gözaltına aldı. Kanal ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çarşamba günü yaptıkları açıklamalarda bu bilgileri duyurdu.”

Ajans, Halk TV'nin X hesabından yaptığı açıklamayı da aktardı:

“Polis Halk TV binasında. Kanalın kontrolünü devralmak üzere bir kayyum atandı. Canlı yayın durduruldu.”

AFP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını ve 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık, kanalın yönetiminin kamu kuruluşu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini bildirdi.

Haberde gazeteci Gamze Altunay'ın sosyal medya paylaşımına da yer verildi. Altunay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Halk TV'ye artık bir kayyum atandı. Ekipmanlarına el konuldu. Kanalımız resmen kuşatma altında. Beş yıldır çalıştığım binaya hâlâ giremiyorum.”

AFP, Halk TV'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın, canlı yayının kesilmemesi için yetkililer tarafından atanan kayyumla konuştuğunu da aktardı. Toktaş'ın videoda, “Şu anda yaşananlar hukuka aykırı” dediği belirtildi.

AFP'nin haberinde, polis ekiplerinin sabah saat 05.30'dan itibaren kanal binasında arama yaptığı ve işe gelen çalışanların binaya girişini engellediği bilgisi de yer aldı.

LE FIGARO: POLİS CANLI YAYINLARI DURDURDU

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Halk TV'ye yönelik operasyonu haberleştirerek kanalın merkez binasının polis kontrolüne geçtiğini ve canlı yayınların durdurulduğunu aktardı.

Le Figaro, haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Polis, Türkiye'nin ana muhalefetinin başlıca televizyon kanalı Halk TV'nin merkez binasının kontrolünü ele geçirdi ve canlı yayınlarını durdurdu.”

Gazete, Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı da şu sözlerle aktardı:

“Halk TV binasında polis var. Kanalın kontrolünü devralmak üzere bir kayyum atandı. Canlı yayın durduruldu.”

CNN GREECE: POLİS KANALIN MERKEZİNİ KONTROL ALTINA ALDI

Yunanistan merkezli CNN Greece de Halk TV'ye yönelik operasyonu 14 Ekim sabahı son dakika gelişmesi olarak okuyucularına duyurdu. Haberde, polis ekiplerinin kanalın merkez binasına girdiği ve canlı yayınların kesildiği belirtildi.

CNN Greece, gelişmeyi şu ifadelerle aktardı:

“Polis, Türkiye'deki ana muhalefet televizyon kanalı Halk TV'nin merkez binasının kontrolünü ele geçirdi ve canlı yayınlarını durdurdu.”

Haberde, Halk TV'nin X üzerinden yaptığı açıklamaya da yer verildi:

“Halk TV binasında polis var. Bir kayyum atandı. Canlı yayınlar durduruldu.”

SVENSKA DAGBLADET: KANAL OPERASYONU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Svenska Dagbladet de Halk TV'ye yönelik polis müdahalesini haberleştirdi. Gazete, kanalın X hesabından sabah saatlerinde art arda paylaşımlar yaparak operasyon hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Svenska Dagbladet, Halk TV'nin paylaşımını şu ifadeyle aktardı:

“Halk TV binasında polis.”

Gazete, yayınların durdurulduğuna ilişkin paylaşımı da şu sözlerle okuyucularına duyurdu:

“Yayın durduruldu.”

Haberde Halk TV'nin siyasi konumuna da değinildi. Svenska Dagbladet, kanalın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisi CHP'ye yakın olduğunu yazdı.

NEWS KKTC DE SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Kuzey Kıbrıs merkezli News KKTC de Halk TV'ye yönelik baskını İngilizce yayımladığı haberle duyurdu. Haberde, İstanbul'daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendiği, kanala kayyum atandığı ve televizyon yayınlarının durdurulduğu belirtildi.

News KKTC'nin haberinde öne çıkan gelişmeler şöyle sıralandı:

Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis baskını düzenlendi.

Baskının ardından kanala kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu.

Polis ekipleri binadaki aramalarını sürdürdü.

Kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Çalışanların binaya girişine izin verilmedi.

Haberde ayrıca Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun baskını ve kayyum atanması gelişmesini sosyal medya hesabından duyurduğu belirtildi.