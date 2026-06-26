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Hakimin kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu: "Annem babam alzheimer dedi" ama dinletemedi...

NATO Zirvesi öncesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan TEMA yöneticisi Fatma Didem Genç, hasta olan anne ve babasına bakacak kimsenin olmadığını anlatmasına rağmen tutuklandı. Genç'in, karar açıklanırken yaşadığı üzüntü objektiflere yansıdı.

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Hakimin kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu: "Annem babam alzheimer dedi" ama dinletemedi...
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NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında TEMA yöneticileri ile öğretim üyelerinin de bulunduğu 103 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında bulunan TEMA Ankara Şube Müdürü Fatma Didem Genç'in karar açıklanırken yaşanan anları gündem oldu.

Hakimin kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu: "Annem babam alzheimer dedi" ama dinletemedi... - Resim : 1

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HAKİMİN KARARI SONRASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gazeteci İlknur Yağumli'nin aktardığına göre; günlerce gözaltında kaldıktan sonra perşembe günü hakim karşısına çıkan Genç, anne ve babasının Alzheimer hastası olduğunu, onlara kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmadığını belirterek, "Beni tutuklamayın, anneme ve babama bakacak kimse yok, onlar ölürler." diye feryat etti.

Hakimin kararı sonrası gözyaşlarına boğuldu: "Annem babam alzheimer dedi" ama dinletemedi... - Resim : 3

Buna karşın Genç hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kararı gözyaşları içerisinde karşılayan TEMA yöneticisinin yaşadığı üzüntü objektiflere yansıdı.

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NE OLMUŞTU?

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 200'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Perşembe günü hakim karşısına çıkan, aralarında TEMA yöneticileri, gazeteci Yıldız Tar ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu 103 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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