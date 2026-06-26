Piknikten dönen teyzeler terör örgütü iddiası ile tutuklandı! NATO zirvesi operasyonunda akılalmaz detaylar

Ankara’da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlar, tutuklanan isimler ve yöneltilen sorular nedeniyle tartışma yarattı. “Terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklananlar arasında 60’lı ve 70’li yaşlarındaki TEMA gönüllüleri, emekli öğretmenler, çevre çalışmalarıyla bilinen isimler, gazeteci ve avukatlar da yer aldı. Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntıları ise TEMA gezisine katılan yaşlı gönüllülere “kod ad” ve “silahlı eğitim” sorulması, hayatını terörle mücadeleye adamış bir generalin kızı olduğunu söyleyen akademisyenin tutuklanması ve Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi kapsamında yer alan bir ismin aynı dosyada “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla cezaevine gönderilmesi oldu. Savcılığın sevk ettiği kişiler için de “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içerisinde terör eylemleri gerçekleştirebileceği” iddiasına yer vermesi de dikkat çekti.

Gazeteci Alican Uludağ bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Bu fotoğraftaki kadınların üçü silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Diğerlerine ev hapsi verildi. Siz orada terörist görüyor musunuz?" notuyla paylaştı.

Ankara’da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda 103 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında TEMA gönüllüleri, akademisyen, gazeteci ve avukatlar da var.

Ankara’da NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda aralarında TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, TEMA gönüllüleri, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız, gazeteci Yıldız Tar ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların da bulunduğu 103 kişi tutuklandı. Operasyonun en dikkat çeken yönü, soruşturma kapsamına alınan bazı kişilerin TEMA gönüllüsü, emekli öğretmen, emekli kamu çalışanı ve ileri yaşta çevre gönüllüleri olması oldu.

Tutuklama talebinde, gözaltındakilerin TKP/ML ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Savcılığın sevk yazısında, bu kişilerin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içerisinde terör eylemleri gerçekleştirebileceği” iddiasına yer verildi.

TEMA GÖNÜLLÜSÜ YAŞLILARA KOD İSİM SORUSU

Soruşturmanın en tartışmalı kısmı TEMA gönüllülerine yöneltilen suçlamalar oldu. Aralarında çoğu 60 ila 79 yaşları arasında kadınların da bulunduğu TEMA gönüllüleri, Nallıhan Kuş Cenneti’ne pikniğine gitti. 42 gönüllü, Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçileriyle aynı bölgede bulunmaları nedeniyle soruşturma kapsamına alındığı belirtildi.

TEMA gönüllüsü yaşlılara, Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıkları, NATO’ya ilişkin eylemler, basın açıklamaları, herhangi bir sendika, dernek ya da siyasi partiye üyelikleri soruldu. Ayrıca TKP/ML ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı da sorular arasında yer aldı.

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, hakimlik sorgusunda suçlamaları reddetti. Özer, “Böyle bir örgütün ismini ilk kez duydum. 30 yıldır TEMA Vakfı'nda görevliyim. Bu vakıf Türkiye'nin en güvenilir vakıflarından biridir” dedi.

Tema Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer (Merdivenin yukarısında, solda)

Tutuklanan TEMA gönüllülerinden Hediye D. Y. de ifadesinde, “Ben 63 yaşında bir kadınım. Benim adı geçen örgüt ile hiçbir ilgim yok. Örgüt adını dahi duymadım” sözleriyle suçlamaları kabul etmedi.

GÖZALTINA ALINAN KANSER HASTASINA EV HAPSİ

Haklarında tutuklama talep edilen bazı ileri yaştaki kişiler için ev hapsi kararı verildi. Ev hapsine alınan TEMA gönüllüsü Semra A., 72 yaşında olduğunu ve kanser tedavisi gördüğünü belirterek suçlamayı reddetti. A., “Bahsi geçen örgüt ismini dahi ilk defa duyuyorum, telaffuz dahi edemiyorum. Ben sadece TEMA Vakfı'nın bir etkinliğine katıldım, vakıf gönüllüsüyüm” dedi.

Adli kontrolle serbest bırakılan Özgür Arif Y. ise “Ben çocukluğumdan beri CHP üyesiyim, Atatürkçü bir vatandaşım. Bahsi geçen örgüt ile uzaktan yakından bir ilgim yoktur” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KARAYOLLARINI YAPAN İSMİ DE GÖZALTINA ALDILAR

Ev hapsi kararı verilen 79 yaşındaki Kaniye Tuğba K. de Türkiye’nin ilk kadın mühendislerinden biri olduğunu söyledi.

K., “Şu anda aktif olan tüm kara yolları benim imzam ile yapılmıştır. Ben emekli olduktan sonra yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Ben her zaman ülkem ve kurumum adına yaptığım çalışmalar ile gurur duydum. Ben doğaya fazla ilgi gösteriyorum. TEMA Vakfı'nda doğayı ve çocuğu sevdiğim için çocuklara eğitim veriyorum. Bütün ilkokullarda eğitim veriyoruz. Benim adı geçen örgüt ile hiçbir ilgim yoktur” diye konuştu.

73 yaşındaki Necla K. da 33 yıl Maliye Bakanlığı’nda çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve TEMA Vakfı’nda gönüllü faaliyet yürüttüğünü belirtti. Necla K., “Sadece bitkiyi ve ağaçları sevdiğim için TEMA Vakfı üyesi oldum” dedi.

EMİNE ERDOĞAN'IN PROJESİNDEKİ İSİM TUTUKLANDI

Tutuklanan TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer’le ilgili dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Özer’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Vahdettin Köşkü’nde kabul edilen TEMA Vakfı heyetinde yer aldığı belirtildi.

T24'ün haberine göre; TEMA Vakfı’nın da içinde bulunduğu Sıfır Atık çalışmaları kapsamında Emine Erdoğan’la görüşen heyette bulunan Özer’in, bu soruşturmada “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanması tartışma yarattı.

TERÖRLE MÜCADELE EDEN GENERALİN GELİNİ AKADEMİSYEN DE TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız da bulunuyor.

Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız’a ifadesinde örgüt içinde akrabası ya da yakını olup olmadığı da soruldu.

DW Türkçe'nin haberine göre; Memiş Parmaksız, hiçbir terör örgütünde akrabası bulunmadığını belirterek “Aksine hayatını terörle mücadeleye adamış bir generalin kızıyım” dedi.

Memiş Parmaksız’ın ayrıca, Genelkurmay İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı görevini yürütürken 2004’te istifa ederek emekli olan Tümgeneral Alaettin Parmaksız’ın gelini olduğu belirtildi.

Memiş Parmaksız, emniyet ifadesinde suçlamaları reddetti ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi. Gerekçesini ise “Çünkü ben TKP/ML terör örgütüne katılmadım” sözleriyle açıkladı.

Memiş Parmaksız, ifadesinde “Benim TKP/ML terör örgütü veya başkaca terör örgütleri ile herhangi bir bağlantım yoktur. Dolayısıyla sormuş olduğunuz hususlarla ilgili bilgim yoktur” dedi.

İfadesinin sonunda suçlamaların asılsız olduğunu belirten Memiş Parmaksız, “Benim kesinlikle TKP/ML terör örgütü ile bir bağlantım ve iltisakım yoktur. Ben bir bilim insanıyım. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SBB ve AK Parti Kadın Kolları'ndan 350'nin üzerinde kamu görevlisine bütçeleme ve yaşlılık konularında eğitimler verdim. Bu ithamların hepsi asılsızdır. Bunlar benim için çok ağır suçlamalardır. Ben devletim, milletim için çalışan bir insanım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yıldız Tar da tutuklananlar arasında yer aldı. Tar, hakimlik sorgusunda suçlamaları reddederek “Bahse konu örgütü bu soruşturmayla gördüm. Ben gazeteciyim. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim. Görevim ve mesleğim gereği toplumsal olayları haber yapmakla mükellefim” dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Operasyonda yalnızca TKP/ML iddiasıyla gözaltına alınanlar değil, IŞİD ve DHKP-C üyeliği iddiasıyla işlem yapılan kişiler de yer aldı. Adliyede IŞİD şüphelileriyle TEMA gönüllüleri, akademisyenler, öğrenciler ve avukatların aynı süreç içinde hakimlik işlemlerini beklemesi dikkat çekti.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Hakimlik kararında, atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu öne sürüldü. Kararda, suçlamanın katalog suçlar arasında yer aldığı, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

Buna karşılık bazı şüpheliler, ileri yaşlı olmaları, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sabit ikametgâh sahibi olmaları ve tanıklara baskı kuracaklarına dair somut olgu bulunmaması gerekçesiyle ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

TOPLAM 225 GÖZALTI

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Valilik tarafından kentte 13 günlük eylem yasağı ilan edilmişti. Zirve öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında düzenlenen operasyonlar, özellikle TEMA gönüllülerinin ve ileri yaştaki emeklilerin “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 23 Haziran’da Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Başsavcılık, soruşturmanın “terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik” yürütüldüğünü açıkladı.

Operasyonlarda 225 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 135’i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık 6 kişiyi serbest bırakırken, 129 kişi “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, 103 kişinin tutuklanmasına, 26 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 90 kişinin daha adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.