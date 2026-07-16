Hakan Fidan'dan Ukraynalı bakanın yanında Karadeniz uyarısı! Türk sahipli gemi vurulmuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diplomatik girişimlerin yeniden hız kazanması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin savaşın ilk gününden bu yana sürdürdüğü dengeli politikanın devam edeceğini söyledi.

"UKRAYNA'YA VERDİĞİMİZ DESTEK DEVAM EDECEK"

Son dönemde çatışmaların daha da şiddetlendiğine dikkat çeken Fidan, sivilleri hedef alan saldırılardan duydukları endişeyi dile getirerek, "Son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Bir taraftan diplomatik çabalarda durgunluk yaşanırken bir yandan çatışmalar daha çok şiddetlendi. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde de Ukrayna'ya verilen desteğin altını çizdiğini belirten Fidan, "NATO Zirvesi'nde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk günden beri Ukrayna'ya hem askeri hem siyasi destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'da belirttiği üzere Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

"ÇATIŞMANIN YAYILMASINI İSTEMİYORUZ"

Türkiye'nin savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına karşı olduğunu vurgulayan Fidan, "Çatışmanın yayılmasını istemiyor, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakere sürecine geri dönmesini istiyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir husus değildir." diye konuştu.

"HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Türkiye'nin savaş boyunca her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü dile getiren Fidan, "Biz savaşın başından beri hem Rusya hem de Ukrayna'yla diyalog halindeyiz. Savaşın başından beri Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak destekliyoruz. Geçtiğimiz ay Rusya'da temaslarda bulunarak Moskova tarafının da görüşlerini aldık. İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

SAVAŞ SONRASI EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin savaş şartlarına rağmen gelişmeye devam ettiğini belirten Fidan, "Ukrayna ile savaşa rağmen ticari işbirliğini derinleştiriyoruz. Savaş sonrası iki ülke arasındaki ticari bağlar stratejik bir derinliğe dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin önceliğinin kalıcı ateşkesin sağlanması ve tarafların yeniden müzakere masasında buluşması olduğunu vurgulayarak, diplomatik çözüm için girişimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini yineledi.