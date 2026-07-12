S-400'ler başka ülkeye mi satılacak? Hakan Fidan yabancı basına yanıtladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 NATO Zirvesi'nin ardından The National gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, S-400 hava savunma sistemleri ve Rusya ile yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilme ihtimaliyle ilgili bir soruya, sürecin devam ettiğini belirterek şu yanıtı verdi:

"Bu devam eden bir süreç ve hükümet içinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma olmalı çünkü şu anda herhangi bir ülke, süreç veya çözüm türü isimlendiremem, zira dediğim gibi, iki cumhurbaşkanı arasında siyasi bir irade var. Dolayısıyla Rusya da görüşmelerin bir parçası olmalı çünkü S-400 buradan satın alınıyor."

Röportajda Fidan'a, Rusya'nın geçmişe kıyasla daha kırılgan bir konumda olup olmadığı da soruldu. Fidan, kısa süre önce Rusya'yı ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay Rusya'daydım; meslektaşlarımla ve bazı istihbarat ve güvenlik yetkilileriyle görüşmeler yaptım. Ayrıca Başkan Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tarafından da kabul edildim. Bunu her yıl yapıyorum. Biliyorsunuz, ikili meselelerimiz ve bölgesel meselelerimiz var; özellikle Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaş gibi konularda nerede durduğumuzu görmek için bazı görüşlerimizi uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Sanırım biliyorsunuz ki Sayın Putin bunu birkaç kez kamuoyuna açıkladı ve görüşmemiz sırasında da Alaska Toplantısı'na, yani Alaska'da varılan mutabakata bağlı olduğunu söyledi. Ancak yine de tango yapmak için iki kişi gerekir. Dolayısıyla, bir mutabakata yönelik tek taraflı taahhüt, karşı tarafı, yani Ukraynalıları da aynı konuda ikna etmedikçe pek başarılı olmayabilir. Bence odaklanmamız gerekiyor. Onların da odaklanmasına ihtiyacımız var."

Fidan, Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçaklarına ilişkin yürütülen görüşmelerin ne aşamada olduğuna ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, geçen yıl Eylül ayında Washington'da bir araya geldiklerinde, hatta bu görüşmeden önce bile, F-35 projesiyle ilgili tüm engelleri ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. O zamandan beri bu konu üzerinde çalışıyoruz ve bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız. Dolayısıyla, Türkiye'nin beş, altı yıl önce parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. O F-35'lerin parasını ödedik. Uçaklar, bizim tarafımızdan teslim alınmak üzere hangarda bekliyor. Ancak Amerikan Kongresi, özellikle Türkiye'yi hedef alan ve bunu yasaklayan bir ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) çıkardı. Ama bunun çözüleceğini düşünüyorum."

(AA)