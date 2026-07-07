Fidan'dan zirve öncesi Trump itirafı! "En zor kısım onu ikna etmekti"

NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvenin hazırlık sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Fidan, "En zor kısım Trump'ı zirveye katılmaya ikna etmekti. Bunu başardık ve en kritik eşiği geride bıraktık." diyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede yer almasının ittifak içindeki olası görüş ayrılıklarının yönetilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House'un ortak etkinliğinde konuşan Fidan, NATO'nun yalnızca krizlere yanıt veren bir yapı olmaktan çıkarak uzun vadeli stratejik kapasite geliştirmesi gerektiğini söyledi. Avrupa güvenliğinin yalnızca AB ekseninde değerlendirilemeyeceğini belirten Fidan, Türkiye ile İngiltere gibi güçlü savunma sanayisine sahip ülkelerin bu yapının vazgeçilmez aktörleri olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA DESTEĞİNİ VURGULADI

Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyen Fidan, Avrupa'nın güvenliği için Rusya ile diplomatik temas kanallarının açık tutulmasının da önem taşıdığını kaydetti. Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Fidan, Ankara'daki zirvede Avrupa ile ABD arasında karşılıklı suçlamaların değil, iş birliği arayışının öne çıkmasını beklediğini ifade etti.

"TÜRKİYE NATO ÜYELERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR"

Öte yandan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır." ifadelerini kullandı. Zirvede alınacak kararların önümüzdeki yıllarda Euro-Atlantik güvenlik mimarisine yön vereceğini belirtti.